Regreso a los entrenamientos en grupos reducidos por el covid-19

El Compostela ha visto truncada su rutina de entrenamientos a consecuencia de la pandemia del coronavirus. Las nuevas medidas de prevención decretadas por la Xunta de Galicia tras el aumento de casos positivos por covid-19 en Santiago obligaron a cancelar la sesión prevista para ayer por la tarde en Santa Isabel, además de provocar la obligación de trabajar en grupos reducidos en los próximos días.

Tras el regreso a la actividad el pasado lunes, día en que la plantilla se entrenó en dos grupos, Yago Iglesias solo ha podido dirigir a sus pupilos en conjunto en dos sesiones, las celebradas el martes y ayer, ambas en sesión matutina. Precisamente ayer estaba previsto trabajar en doble sesión, pero el entrenamiento de la tarde fue cancelado. La actividad que se iba a desarrollar en Santa Isabel estaba planificada para todo el equipo, pero ante la imposibilidad de llevarla a cabo por las nuevas restricciones, el cuerpo técnico descartaba la celebración de ese entrenamiento y se ponía a diseñar una nueva hoja de ruta.

Y esa hoja de ruta tendrá que contemplar los entrenamientos en dos grupos de diez futbolistas. El Diario Oficial de Galicia (DOG) recogía el miércoles las nuevas medidas de prevención para el concello de Santiago por el aumento de casos de coronavirus. Esas medidas determinan que “nas instalacións e centros deportivos poderase realizar actividade deportiva en grupos de ata dez persoas, sen contacto físico, e sempre que non se supere o cincuenta por cento da capacidade máxima permitida, e deberanse establecer as medidas necesarias para procurar a distancia de seguridade interpersoal durante o desenvolvemento da actividade”. Estas restricciones también afectarán al equipo en los momentos en que decida trabajar en el gimnasio, tal como continúa el DOG: “ Así mesmo, no caso da práctica de actividade física e deportiva de forma individual ou en grupo en ximnasios ou espazos pechados, será obrigatorio o uso da máscara, aínda que se poida garantir o mantemento da distancia de seguridade interpersoal”.

El Compostela, que está en constante contacto con el Concello, se entrenará hoy en San Lázaro II, en grupos de diez jugadores, al igual que en cada una de las sesiones que se celebren en los próximos días. En todo caso, estas medidas serán objeto de seguimiento y evaluación continua en un período no superior a los siete días.