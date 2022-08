Repóker de Aspas en el debut con gol de Gonçalo Paciencia con el Celta

Vigo. El delantero portugués Gonçalo Paciencia aseguró, tras firmar con el Celta de Vigo hasta el 30 de junio de 2025, que está “muy ilusionado” con este nuevo proyecto que inicia en Balaídos, donde cumplirá su “sueño” de jugar en la liga española. “El Celta es un club con mucha tradición en España y escuché cosas muy buenas de su afición. No hablé con gente que jugó acá porque el Celta no ha tenido muchos portugueses, pero me ilusiona que sea un club grande, un club con historia y tradición en España. Estoy muy ilusionado con este proyecto, con muchas ganas de empezar”, declaró.

El exatacante del Eintracht Frankurt, que lucirá el dorsal número 9, desveló que “hace meses” conoció el interés del Celta y que en estos últimos días todo fue “muy rápido” porque su deseo era recalar en el conjunto dirigido por Eduardo Coudet. “Me gusta cómo juega el equipo, la calidad del equipo. Se dan todas las circunstancias para que sea un buen año”, indicó el delantero luso, que vivirá su primera experiencia en España tras pasar por Grecia y Alemania.

MEMORIAL QUINOCHO. “La liga española siempre ha sido un objetivo para los jugadores portugueses. Siempre he tenido el sueño de jugar en España, por eso estoy agradecido al Celta por la oportunidad”, subrayó Paciencia, que se define como un jugador “técnicamente bueno”. “Me gusta presionar, defender, atacar, tener el control del balón. Voy a dejarme la vida por el Celta dentro de la cancha”, manifestó el séptimo fichaje celeste.

Todo en el día en el que el Celta goleó (6-0) Al Shabab en Balaídos, con un tanto de Paciencia y repóker de Iago Aspas en el Memorial Quinocho. El equipo vigués cerró anoche la pretemporada. EFE