Resistió y se reinventó: el Victoria FC superó con nota la temporada

··· En la intrahistoria del Victoria FC 2020/21 llama la atención el caso de Antía Mayo, una jugadora de Noia de apenas 14 años fichada como portera y ejemplo de versatilidad y amor por el fútbol, sea de la forma que sea. “Ella era la tercera portera, aunque como Carmen no pudo venir a algunos partidos rotaba con Beni. Sin embargo no tenía confianza, en algún encuentro salió muy afectada y tenía miedo de hacerle peor que bien, sentía que igual era muy pronto para ella porque la portería es una responsabilidad muy grande”, asume Chivi. “Cuando volvió Carmen comencé a ponerla de jugadora en los entrenamientos para que no estuviera parada y tenía mucha fuerza, además de que era la que más caso me hacía, siempre la ponía de ejemplo. Así que un día le dije que iba a jugar, primero un cuarto de hora, pero desde entonces ya no salió del once titular”, relata con una sonrisa el técnico. “Es la caña. Ya no quiere volver a la portería. Estamos encantados pues incluso hace el esfuerzo y viene todos los días de Noia en autobús”, enfatiza.