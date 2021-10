Resulta que Luis Enrique tenía razón

PUES VA A resultar que, efectivamente, Luis Enrique sabe más de fútbol que los periodistas que se encargan de seguir a la selección. Algo, por otra parte, ya sabido pero que cogió con el pie cambiado a los susodichos que creen estar en posesión de la verdad absoluta cuando, como mucho, deberían limitarse a ser notarios de una actualidad que, en más de una ocasión, no responde a lo que ellos entienden que debería ser. De ahí que lleven mal el que, mal acostumbrados como estaban, haya un personaje como el asturiano que no les baila el agua.

Efectivamente, los agoreros echarán mano de que la selección española perdió la final de la UEFA National League para seguirle negando el pan y la sal al técnico, un hombre que desde siempre ha demostrado tener carácter y personalidad, algo que no le perdonan, sobre todo aquellos alineados en las terminales mediáticas del madridismo que no le exculpan de su pasado barcelonista y, especialmente, el que no tenga un grato recuerdo de su paso por el Real Madrid.

Y como quiera que lleva un par de convocatorias sin llamar a un solo jugador blanco, algo que está considerado poco menos que anatema en determinadas redacciones, pues ya tienen la justificación para fustigarlo como si fuese obligatorio el convocar a jugador alguno del Real Madrid cuando él entiende que los hay mejores.

En esta oportunidad la polémica se montó por convocar a un recién salido del cascarón como el azulgrana Gavi, al que luego se sumaría Sergi Roberto sin olvidar al también aún juvenil Yéremi Pino. Hay que reconocer que el seleccionador sabía que se la jugaba con estos hombres y, en honor a la verdad, a uno también le sorprendió que echase mano de ellos pues no dejan de ser dos recién llegados a la máxima categoría del fútbol español, con lo que ello implica de falta de experiencia y bisoñez.

Al nivel. Pero mira por donde esos hombres, que los críticos aprovecharon para arremeter contra el asturiano con inusitada crudeza, no solo no desentonaron sino que respondieron espléndidamente, como si llevasen a sus espaldas medio centenar de partidos con La Roja.

Es más, el sevillano Gavi fue titular en ambos encuentros demostrando calidad y desparpajo a raudales lo que le sirvió su reconocimiento en la prensa internacional, llamando la atención por su atrevimiento y saber estar ante hombres que le ganaban en experiencia y fuerza. Pues no solo no se arrugó, sino que fue uno de los que más se peleó con ellos, incluido Pogba al que no dejó respirar.

Y otro tanto podría decirse del canario Yéremi Pino que con solo 18 años -cumplirá 19 el próximo 20 de octubre- y en los pocos minutos de los que disfrutó, dio sobradas muestras de merecer no solo la llamada de LE, sino el seguir contando cara al futuro con su confianza.

Renovación. Llegados a este punto conviene tener las cosas claras y aunque, por razones de todos conocidas, el técnico asturiano seguirá siendo objeto de animadversión por parte de los de siempre -curiosamente a todos estos se les llena la boca con llamadas patrioteras de apoyo a La Roja-, debemos entender que tras unos años en los que el equipo nacional entró en barrena tras el último éxito en la Eurocopa de 2012, ahora mismo estamos en una fase de reconstrucción que todos los equipos pasan tras años de esplendor.

No es fácil sustituir a los Casillas, Ramos, Piqué, Xavi, Iniesta o Villa, por lo que la transición que está llevando a cabo Luis Enrique lleva su tiempo y, sobre todo, dada la juventud de buena parte de los jugadores, necesitan adquirir la experiencia necesaria para evitar que les suceda lo que en la final contra Francia, en la que tras adelantarse en el marcador, vieron como en un par de minutos Benzema les empataba. Esto en otras circunstancias no hubiese pasado, lo que llevaría a los franceses a tener que remar contra corriente.

Son pequeños detalles que se irán puliendo con el paso de los partidos y la primera prueba de fuego la tendrán el próximo mes, en Sevilla, ante Suecia, en un partido trascendental con vistas a la clasificación para el Mundial de Catar 2022.

Aunque unos días antes habrán de rendir visita a Grecia en otro encuentro en el que deben ganar para mantener todas las opciones abiertas.

Nueva convocartoria. Probablemente, salvo sorpresas de última hora en forma de lesiones, la convocatoria para esos dos partidos no diferirá en mucho de la de días atrás. Por lo que por una vez y sin que sirve de precedente, confiemos en que no se monte otro lío si, como es previsible, sigue sin aparecer en la relación de convocados jugador alguno del Real Madrid.

Cuando la realidad nos indica que, salvo Nacho, ningún otro jugador blanco parece hoy en disposición de merecer estar en una selección que jugará bien o mal, pero que por lo visto en la National League no desentona para nada con respecto a lo que hay por ahí adelante.

Al contrario, en la final ante Francia mereció bastante más y solo un gol conseguido en claro fuera de juego les alejó del título.