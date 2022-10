Reunión para sacar o maior rendemento ao módulo-IFEVI

Vigo. O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, e a delegada da Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, da man do presidente da Federación Galega de Atletismo, Isidoro Hornillos, mantiveron no serán de onte unha xuntanza de traballo con representantes dos clubs de atletismo de Vigo para abordar a situación do atletismo vigués así como coordinar o calendario de uso do novo módulo cuberto do Instituto Feiral de Vigo.

A xuntanza que tivo lugar na Casa do Deporte, produciuse un día despois do comezo das obras de instalación do módulo cuberto de atletismo no pavillón número 5 do Instituto Feiral de Vigo (IFEVI) que conta cun prazo máximo de corenta días, contará co certificado de homologación emitido por parte da Real Federación Española de Atletismo e será executada por Mondo Ibérica SAU cun orzamento de 312.547,32 euros. ECG