Roberto Baleato: “Debemos ser fieles a nuestro estilo en casa”

En la exposición de Futbolísimos que alberga el Centro Comercial As Cancelas, en Santiago, Roberto Baleato analizó este jueves la previa del derbi de este domingo, en el estadio Vero Boquete, entre la SD Compostela y el Arosa.

El jugador de Bembibre apuntó que el equipo tiene que aprender de los errores para sacar adelante esta situación en las cuatro últimas jornadas, en las que aún es posible luchar por el objetivo del playoff. Con eso en mente, aboga por ser el Compos de casa, fiel a su estilo, para conseguir los tres puntos ante los de Vilagarcía. Un escenario muy diferente. El escenario cambió bastante, en los últimos meses los resultados no llegaron y no nos permitieron seguir en puestos de playoff.

“Somos conscientes del momento en el que estamos, quedan cuatro partidos y tenemos en nuestra mano poder alcanzar el objetivo. Vamos con toda la ilusión del mundo, con muchas ganas, esperamos que los resultados lleguen y que consigamos entrar en el playoff”.

Respecto a la igualdad actual en la tabla, Baleato es claro.

“En las últimas jornadas la clasificación sufrió una compresión importante y estamos cerca de todo. Estamos muy centrados en mirar para arriba, porque es de dónde venimos y el objetivo que nos marcamos a principio de temporada, pero conscientes de que no podemos perder de vista lo que pasa por abajo, porque también está muy cerca. Todo pasa por este partido en casa sacar un buen resultado, que nos dé un poco de oxígeno y que nos acerque al objetivo principal, que es estar en el playoff”.

ABOGA poR APRENDER DE LOS ERRORES PASADOS. Baleato cree que el Compostela debe pensar en los errores con un punto didáctico de cara a mejorar. “Hay días que igual no estás muy bien y sacas el resultado, mientras que en otros haces muchas cosas para ganar y no llega. En las últimas jornadas, de algún partido salimos con sensaciones muy negativas, porque se nos escapó haciendo muchas cosas para conseguir los tres puntos. Cuando sucede varias veces, tienes que reflexionar y saber qué es lo que pasa. Aprender de los errores, de lo que nos estuvo pasando en las últimas jornadas y que eso no vuelva a suceder”.

Al analizar la situación actual, el jugador del Compostela se empeña en ser positivo de cara al futuro inmediato en la competición.

“Si lo enfocamos para aprender, mejorar y corregir, será positivo. Si simplemente pensamos en lo malo y que nos volverá a pasar, será negativo. Tenemos la suficiente madurez para ver cuáles son los errores, lo que tenemos que corregir y sacar beneficio de eso. Es lo que vamos a intentar”.

Del Arosa, su rival, Baleato habla antes de nada de su entrenador, un clásico del fútbol gallego.

“Conocemos a Luisito, también al Arosa, y están en una situación complicada y le quedan cuatro jornadas para revertirla. El cambio de entrenador siempre te genera una cierta revolución, en eso Luisito es un experto, porque es capaz de aportar mucha energía a los jugadores en momentos complicados. Esperamos un partido muy complicado, un Arosa que vendrá a por todas, pero tenemos que sacar los tres puntos y mejorar nuestra situación”

“Del partido de la primera vuelta, recuerdo un partido muy complicado, el campo en un estado que no permitía jugar demasiado y ellos hicieron cosas para estar en disposición de ganar el partido”.

El futbolista de Bembibre reivindica el hecho de jugar en Santiago.

“Somos el Compos, vamos a jugar en nuestra casa y mantendremos nuestra identidad. Sabemos que uno de los puntos fuertes del Arousa será su energía, que vendrá a morder, pero en el Vero Boquete tenemos que ser el Compos de casa. Aunque hayamos tenido malas actuaciones, tenemos que ser fieles a nuestro estilo, a nuestro fútbol y centrarnos en nosotros”.

El estado físico tiene también su importancia en la recta final del campeonato, y sobre ello se pronuncia también Baleato.

“Considero que estamos bien. Hay algún problema físico, algo normal en cualquier equipo, pero estamos bien, llegamos bien a esta recta final y nuestro campo tiene que beneficiarnos en ese aspecto, porque al rival tiene que hacérsele grande y que se cansen para que no lleguen frescos al final”.

Centrarse en el trabajo propio, es uno de los ejes del modo de ver el fútbol del jugador albiazul.

“Mientras nosotros saquemos nuestros resultados, no habrá problema. Confío en que si sacamos buenos resultados en estos cuatro partidos vamos a acabar en playoff. Sí que es cierto que en las últimas jornadas también se mira lo que hacen los demás, porque a veces no depende solo de ti. En todo caso, confío en que si el equipo es capaz de sacar los partidos adelante, no vamos a tener problema para conseguir el objetivo que está marcado”.