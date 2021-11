Robertson: “En el descanso hablamos de seguir con el plan, que iba a funcionar”

Había caras de alegría en el Monbus Obradoiro tras ganar ayer al Casademont Zaragoza (87-82) y romper así la mala dinámica de resultados, que ascendía ya a tres derrotas consecutivas. Pese al mal segundo cuarto, el equipo respondió tras el descanso aunque necesitó sufrir hasta el final para sentenciar el choque. La charla en el vestuario surtió el efecto deseado.

“Hablamos de que en el segundo cuarto nos alejamos un poco de lo que habíamos hecho en el primero. Muchas cosas estaban funcionando, Biru lo estaba haciendo bien, finalizando y encontrando a los demás. Al principio del segundo cuarto fallamos un par de tiros y cambiamos todo el plan. De eso hablamos en el descanso: seguid con el plan, que va a funcionar aunque fallemos un par de tiros. Al final resultó”, explicó un satisfecho Kassius Robertson al salir del vestuario local de Sar.

Thomas Scrubb corrobora sus palabras. “El entrenador nos dijo que después de fallar un par de tiros empezamos a cambiar el ataque, haciendo lo que no debíamos. Si seguíamos con nuestro ataque íbamos a conseguir buenos tiros e iban a acabar entrando. Necesitábamos no entrar en pánico aunque fallásemos”, admitió.

El desacierto, precisamente, fue una losa una semana antes en Bilbao, pero el Obra demostró su capacidad para reponerse. “Esta semana hablamos de que no nos preocupaba tanto el resultado, si entraba o no el tiro, como que estuviese bien o mal seleccionado”, apuntó Robertson. “Somos un equipo con demasiado tiro como para olvidarnos de que podemos meterlos. Tenemos muchos tiradores y muchos jugadores capaces de crear jugadas. Nuestro énfasis estaba en seguir jugando y hacer lo mismo que en Bilbao, y los tiros entrarían”. Agrega su compatriota: “El partido de Bilbao nos dejó mal, pensamos que debíamos haber ganado y la única razón por la que no fue así es porque no tuvimos confianza en ataque. Hoy tuvimos mucha más energía y confianza”.

Kassius, autor de 16 puntos y 6 asistencias ante el Zaragoza, se confesó aliviado por romper la mala racha. “Siempre sienta bien ganar un partido, pero realmente lo necesitábamos porque llevábamos tres derrotas seguidas y el año pasado ya comprobamos que una racha así se puede poner fea si dejas que los partidos vayan pasando”, recordó. Más aún afrontando ahora un parón: “Habrían sido dos semanas muy largas, estoy muy contento de volver a ganar otra vez”.

Thomas Scrubb, que aportó 18 puntos, comparte la opinión de que es importante alcanzar la primera pausa de la temporada con una victoria y no con cuatro tropiezos consecutivos. “Está claro. Después de las últimas derrotas, creo que hay dos partidos que debimos haber ganado pero es bueno llegar al parón con una victoria. Ahora hay que trasladar esta confianza al siguiente tramo de la temporada”, subraya.