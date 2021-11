Rodri: “Cometimos dos errores que nos han penalizado; esto sigue”

El entrenador del Compostela, Rodri Veiga, se mostró más triste por el resultado que por el juego de su equipo, aunque aludió a fallos de los que debe aprender. “Un poco decepcionado, porque la primera derrota tenía que llegar pero no quieres perder. Creo que fue un partido muy disputado, con alternancia en el control del juego”.

El técnico lamentó el 1-0 “tras un error en la salida del balón, que provocó después un córner; y allí hay un cambio de marcaje por un bloqueo y remata un rival solo”.

Pero después de eso “te repones, eres capaz de generar cosas, el penalti, empatamos... y no fuimos listos para encajar justo en la jugada siguiente, seguramente por pensar más en la victoria, en querer ganar. Un despiste, un desajuste por dentro, recibe un rival dentro del área con tiempo y espacio para dar un pase, nos meten el segundo y después cambiamos el sistema para ser más directos y achuchar, rondamos el área pero no tuvimos la fortuna de haber rescatado un punto”.

Para Rodri, el de Navalcarnero “no creo que fuera nuestro peor partido de la temporada, considero que hemos hecho cosas buenas pero también dos errores que nos han penalizado; ellos lo han aprovechado y no hemos sido capaces de ser eficaces”.

La receta del entrenador es “seguir trabajando, seguir confiando en todo lo que llevamos hecho, a levantarse y saber que el próximo partido (visita el Vero Boquete el Avilés, un punto por encima) es un muy importante, por lo igualado de la clasificación. Es una buena oportunidad para volver a meterse en puestos de ascenso”.

CLASIFICACIÓN. Sólo después de la jornada 1, cuando empató en Pasarón, el Compos se había visto fuera de los cinco primeros, los que permiten ascender. Ahora es sexto: el primero sube directo, los cuatro siguientes (todos a un punto de la SD) jugarán eliminatorias. “No me preocupa, lo que me preocupa son las sensaciones que va transmitiendo el equipo, que creo que está mejorando. Tuvimos un buen rival, junto al Adarve el que más me gustó. Nos faltó esa pizca de eficacia y debemos mejorar en la lectura de los partidos. Pero queda muchísima temporada, está todo muy igualado; la clave es el día a día y empezar a sacar resultados”.