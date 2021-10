Rodri: “Estamos peleando para intentar estar arriba desde ya”

··· El Compostela de Rodri Veiga es todavía un equipo en construcción, con varias caras nuevas, entre ellas la del técnico, con brotes verdes y también asignaturas pendientes. Uno de los objetivos que el entrenador se marca es sentirse cómodos sin balón. “Nosotros tenemos que defender con balón, por las características y el ADN de nuestros futbolistas si no tenemos el balón sufrimos. Estamos trabajando ese aspecto de que el equipo se encuentre cómodo cuando no la tenga pero a día de hoy todavía no hemos sido capaces”, alerta Veiga.