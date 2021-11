Rodri, feliz de tener a todo su plantel para Navalcarnero

Una excelente noticia para el Compos, que viajará hoy a Navalcarnero para jugar mañana, domingo, a las 16.30 horas, un partido duro y con tres puntos en juego, como siempre, muy importantes. La noticia: no hay bajas en el plantel, sólo pendiente de la evolución de las molestias musculares de Guille Torres y del estado para competir de Jordan, que se entrenó esta semana con el grupo tras un mes lesionado. Así lo explicó Rodri, técnico de la SD, que decidirá sobre ellos, y sobre la convocatoria de 18 jugadores, a la que regresará tras su sanción Pablo Antas.

“La convocatoria, dejando a tres futbolistas fuera, será difícil, sobre todo viendo la gente que ha entrado estos días y el nivel que han dado (citó a “Samu, Matías, Saro o Jimmy”) . La competencia es buena para todos, para elevar el nivel y el beneficiado será el grupo”, destacó Rodri.

El técnico, pese a no ganar (“merecíamos más”), no quedó descontento del partido de su equipo la pasada jornada ante el líder Unión Adarve, “más que por el resultado, por las sensaciones. Creo que hicimos momentos de juego muy buenos, que tenemos que seguir incrementándolos para tener más regularidad, pero también somos autocríticos para ver cosas que no hacemos bien e intentar mejorar ciertos aspectos que tenemos identificados”, dijo.

Sabe Rodri que el Navalcarnero no ha encajado gol alguno en su campo, y repitió la palabra “ordenado” para describir a un rival que tiene “las ideas muy claras, tácticamente muy correctos; es un rival difícil de la categoría”.

Por ello, el técnico le pide a su equipo “recuperar la efectividad”, pues “ocasiones siempre generamos”. Pero le da confianza que “el equipo creo que ha ido a más, sobre todo con balón”, señaló.

Otra de las claves que da el técnico para el partido es “defender bien, ser agresivos defensivamente y, a partir de ahí, ir con nuestra idea a hacernos con el partido poco a poco”. En hierba artificial, aspecto al que no concedió excesiva importancia pues “creo que tenemos jugadores suficientes que se pueden aclimatar a esa superficie y diseñaremos un plan de partido para intentar ser lo mejor posibles como equipo”.

DAVID UÑA. El central, que entre la 2016-2017 y la 2018-2019 jugó dos cursos y medio de blanquiazul, reina en la defensa del Navalcanero. “Es un chico que a nivel personal dejó muy buen recuerdo; a nivel deportivo, también, pero como persona era un 10. Será un partido especial por volver a verlo, me alegro un montón porque, además, vi que está haciendo una temporada muy buena. Ojalá sea así, esta semana no le podemos desear que se lleve la victoria, pero a partir de ahí ojalá tenga mucha suerte y le vaya muy bien”, dijo Rodri.