Rodri: “No estamos como querría, por las lesiones de gente nueva”

Tras empatar contra el Arosa (1-1), el técnico de la SD Compostela, Rodri, fue contundente cuando se le preguntó si su equipo está como querría a estas alturas: “No, porque hemos tenido problemas de lesiones de gente importante y de gente nueva, que precisamente necesitaban estar con sus compañeros para ir conociéndose mejor y que estuvieron apartados. En este aspecto no hemos tenido fortuna. Tenemos que aprovechar estos quince días para que los jugadores se conozcan y trabajar aspectos tácticos, y llegar lo mejor posible al 5 de septiembre”, dijo este sábado.

Del balance de la pretemporada dijo que le gustarían “otros resultados, aunque esto no es lo más importante ahora. A nivel de trabajo estoy contento, los jugadores me han recibido muy bien, con una actitud intachable”.

No le sorprendió el partido ni su rival, un Arosa “ordenado, con las ideas muy claras y que aprovechó una opción a balón parado, algo que debemos corregir. Quizá faltó un poco de ritmo. Necesitamos ahora más partidos y no tanto entrenamiento”, destacó que el rival fuese de la categoría para “ir sabiendo más el nivel que habrá” y se mostró “encantado” con Roque.

FELIZ. El canterano estaba en una nube tras el partido. “Muy feliz, la verdad. No me lo esperaba, marcar. Es el primero y espero que caerán más, pero sentí mucha euforia, no sabía ni hacia dónde ir y lo voy a recordar siempre. Mi objetivo es tener un hueco en el primer equipo, y si no lo consigo, pues poco a poco. Venir al Compos fue lo mejor que hice en mi vida”.