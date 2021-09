Rodri: “Queda una sensación agridulce, contento pero también disgustado”

El entrenador del Compostela, Rodri, hizo esta valoración del partido ante el Leganés B (1-1): “Bien, contento. La verdad es que hicimos más o menos el plan de partido, lo que se les pedía a los chicos; creo que en la primera parte sobre todo fuimos dominadores y seguramente merecimos más. Después en la segunda ellos expusieron más, y ahí es donde tienes que intentar matar el partido para hacer que los últimos minutos sean más tranquilos. No tuvimos la fortuna, ellos siguieron apretando y te quedas con una sensación agridulce: contento, porque el equipo no perdió la cara ante un rival complicado, muy físico y con buenos futbolistas, pero te vas un poco disgustado, porque creo que hicimos las cosas muy bien pero no fuimos capaces de sacar los tres puntos”, señaló.

Sin perder. “En esta categoría, ganar fuera es difícil. Yo quiero ganar, evidentemente, pero me quedo con las sensaciones: el equipo cree en lo que hace y le pone las cosas muy difíciles al rival. Eso es de alabar, tenemos que seguir trabajando en la línea en la que lo estamos haciendo, seguir compitiendo partido a partido y sobre todo, creer en lo que se hace porque es lo que nos va a llevar al éxito”.

Dominador. “También me quedo contento en esa faceta. Por momentos fuimos capaces de ser verticales, de ir a apretar arriba, y por momentos movimos muy bien la pelota. Lo que hablábamos, de madurar el partido y al equipo contrario para después hacerle daño con otros registros también se hizo”.

Sentencia. “Lo que fue una pena en esos momentos fue no haber tenido la fortuna de haber marcado el segundo gol y con eso seguramente estaríamos más tranquilos en la recta final del partido”.

El empate. “Con lo que te quedas es con que cuando el equipo rival está con diez no te puede coger en una transición. Pero bueno, el equipo fue valiente, queríamos tener la pelota en campo contrario y a lo mejor tuvimos un pequeño desajuste, producto de la ambición y también del cansancio. Entonces, evidentemente el fútbol lo marcan los errores y ahí no estuvimos afortunados; pero hay que alabar la actitud y el partido que hizo el equipo, tuvo mucho mérito”, concluyó.