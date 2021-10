Rodri Veiga admite su objetivo personal de ganar todos los partidos... ¿y subir?

La palabra ascenso parece casi tabú en la SD Compostela. El equipo blanquiazul lleva seis jornadas en Segunda RFEF sin que el objetivo sea marcado con claridad, al menos hacia fuera, aunque Rodri Veiga deslizó en su rueda de prensa de este jueves que su ambición personal es máxima. El técnico reconoció que su deseo es subirse a lo más alto de la clasificación, aunque matizó que esa intención pasa por centrarse en el día a día.

Pese a que suma tres empates seguidos, el Compos se mantiene invicto y, exceptuando el duelo ante el Bergantiños en casa (1-1), marcha en ritmo de una media inglesa (ganar en casa, igualar fuera) que le hace situarse tercero en la clasificación con diez puntos, a tres del liderato.

“Si la media inglesa me da para ascender, sí que te lo firmo, pero nuestra intención y como vamos a plantear todos los partidos es para ganar”, respondió Rodri a la pregunta de si aceptaría continuar con esa dinámica. Como pronunció la palabra “ascender”, la siguiente cuestión fue inmediata: ¿Es ese el objetivo?

“Mi meta es competir todas las semanas. Soy ambicioso y claro que me gustaría. ¿Que es el objetivo real? No lo sé, a lo mejor el que no tiene los pies en el suelo soy yo, pero desde el momento en que me metí en este proyecto mi objetivo es ganar cada domingo y si es así, voy a ser el campeón de liga”, argumentó. Y apostilló después que es una meta personal, no fijada por el club: “No hago mal a nadie pensando en esto y hay que ser conscientes de que tenemos que ir partido a partido para competir, y eso nos pondrá en nuestro sitio”.

MÁS POSESIÓN. Por el momento, una de las prioridades del grupo es aprender a manejar mejor las ventajas a favor. En las tres últimas jornadas, ante Leganés B, Bergantiños y Arenteiro, la SD se adelantó en el marcador y acabó cediendo dos puntos por el mismo resultado (1-1). “En eso estamos trabajando. Yo le doy importancia, pero relativa, porque hemos detectado tanto yo como los jugadores dónde puede estar el problema, entre comillas, y estamos trabajando en ello para que no nos vuelva a suceder”, explicó Rodri ante los medios.

Desde el inicio de la pretemporada el míster blanquiazul insistió a sus pupilos en la búsqueda de la verticalidad ofensiva y ahora trata de ganar madurez con la posesión para, entre otras cosas, controlar los partidos. “Viendo los futbolistas que vinieron, creía que eso nos iba a dar rédito más rápido y así fue hasta el día hoy, y ahora tenemos que seguir trabajando en el juego de posición e incidir en él para rivales que vengan a exponer un poco menos y en las segundas partes, cuando el marcador esté favorable, madurar mucho más el juego”, razonó.

El equipo blanquiazul recibe a un Marino que ocupa plaza de descenso, es decimocuarto, con seis puntos en su bagaje y una dura derrota ante el Pontevedra el pasado domingo (0-3). Rodri recuerda que el cuadro asturiano ganó en el Vero Boquete el pasado curso y apuesta por imprimir un alto ritmo de juego ante un adversario veterano.