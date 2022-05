Rodri Veiga: “El partido es una final; los dos equipos tenemos que ganar”

Ganar en Salamanca y esperar resultados. Es la simple y, a la vez complicada, receta del Compostela para conseguir sacar billete para Alicante. No será fácil la empresa, ya que su rival está necesitado de una combinación similar para evitar el descenso y optar a disputar la eliminatoria por la permanencia.

En ese complicado panorama de combinaciones, Rodri Veiga, que apuntó que le gustaría contar con toda la plantilla pala cita, señaló que Jordan, que aún no se recuperó de los problemas que le han apartado de los últimos compromisos, está descartado para el encuentro. Vuelve Matías. Sin embargo, tanto Escudero como Salado tienen problemas físicos. Los tres han entrenado a menor ritmo a lo largo de la semana. También regresan a la convocatoria los dos jugadores que ya cumplieron sanción ante el Ceares por acumulación de amonestaciones, Guille y Roque.

“Es una final”. Así de tajante se mostró el entrenador del Compos. “Los dos equipos necesitamos ganar”, añadió. Aunque describió el choque que se jugará mañana a las 12:00 horas en el estadio Helmántico como “un partido para competir y ser listos. Para futbolistas con todas las letras”. Rodri Veiga señaló que el Salamanca “es un rival complicado, que compite muy bien pero al que le penaliza la puntería en el área rival”. El preparador valdeorrés afirmó que la plantilla es consciente del juego físico y directo de su oponente: “Debemos ir preparados para un partido con muchas disputas, con detalles que marcarán la diferencia”.

Apuntó el técnico de la ‘Esedé’ que las instrucciones para este choque son claras: “Me vale cualquier resultado que sea ganar, aunque sea de penalti en el minuto noventa y tantos. Será un partido con escenarios diferentes”. “Los futbolistas son conscientes de lo que se juegan. Tenemos que dar nuestra mejor versión, nuestro mejor nivel y, sobre todo, conseguir la victoria”, añadió.

El Compostela, que no gana fuera de casa desde diciembre del año pasado, cuando venció al Arosa en A Lomba por la mínima, se ha visto penalizado por su rendimiento lejos del Vero Boquete de San Lázaro. Sin embargo, Rodri Veiga cree que el fútbol no ha sido justo con el juego desplegado por sus pupilos. “Tengo la sensación de que fuera de casa hicimos mejores partidos de lo que refleja la clasificación de los encuentros que se han disputado como visitante”, apuntó, e incidió en la obligación de ganar como sea: “Necesitamos resultados, esta semana más que nunca”. “Me quedo con jugar mal y ganar, aunque, si jugamos bien, estaremos más cerca de la victoria”, apuntó el técnico del cuadro blanquiazul, que pidió a sus pupilos “competir y tener personalidad”, además de “una pizca de fortuna que hace falta en las finales”.

El técnico de la escuadra santiaguesa no quiere saber nada de lo que ocurra en los otros encuentros que se disputan y que puedan tener incidencia en el futuro del Compostela. “Tenemos que prestar atención a lo nuestro y después miraremos. No nos vale de nada y nos puede llegar a perjudicar. Vamos a darlo todo por nuestro partido”, subrayó Rodri Veiga, que no quiere que nadie en el banquillo esté pendiente de ninguna aplicación de resultados: “Los jugadores lo tendrán prohibido y el cuerpo técnico estará a otra cosa”.