Rodri Veiga: “Le pido al equipo que salgamos a competir y a disfrutar”

Con el debut en Segunda RFEF a la vuelta de la esquina, el domingo en Pasarón (18.00 h), Rodri Veiga, que se estrena como técnico del Compostela, pide a su equipo que salga a competir y a disfrutar. El entrenador, que apuesta por un fútbol vistoso, cree que la SD puede llegar al inicio con las ideas más trabajadas que el Pontevedra.

SENSACIONES PREVIAS. “Estoy muy contento con la implicación de los jugadores, con el comportamiento diario. Me han ayudado mucho, yo intento ayudarlos a ellos, pero tiene que ser algo recíproco. Empiezas a notar el cosquilleo propio de la competición, me pasaba como jugador, ahora como entrenador. Empieza lo bueno”

ANTE EL ‘COCO’. “Seguramente sea una de las plantillas más importantes del grupo. Vuelven a hacer una apuesta fuerte, y con Salamanca y algún rival más serán los que peleen por la primera plaza. Va a ser un partido bonito. Lo que me gustaría es que el equipo compitiera y lo diera todo domingo a domingo. Vamos a intentar ponérselo difícil, sabiendo que nosotros tenemos que hacer las cosas muy bien para sacar algo positivo, pero vamos con toda la ilusión y con toda la confianza”.

UN NUEVO COMPOS. “Este año ganamos un poco de fondo de armario. Vengo de cinco años con Yago, en los que tuvimos muy buena sintonía porque teníamos ideas muy parecidas en cuanto a modelo de juego y por ahí van a ir las cosas. Lo que me gustaría que se viera cada domingo va a ser algo parecido. Después, vamos a meter matices en función de lo que me gusta a mí y de las características de los jugadores que han venido nuevos”.

ANÁLISIS PONTEVEDRA. “Conociendo a Ángel (Rodríguez) y viendo lo que hacía con el Langreo el año pasado nos damos cuenta de que va a ser un Pontevedra no tan directo como era el año pasado buscando transiciones, porque tiene juego por dentro, sobre todo con la incorporación de Brais y la recuperación de Romay, y tiene velocidad por fuera, con futbolistas que al espacio te pueden hacer mucho daño. Es un equipo que maneja más registros”.

REGISTROS. “El año pasado era un rival que seguramente se encontraba incómodo con la pelota; este año, no. Este año son capaces de tener la pelota y también de correr en determinados momentos. Es un rival peligroso, vamos a tener que estar atentos en las vigilancias tanto ofensivas como defensivas. Me gustaría que el equipo tuviera personalidad para desarrollar todo lo que hemos estado trabajando esta pretemporada”.

MOMENTO. “Ni nosotros ni ellos tenemos el rodaje que nos gustaría. Seguramente a Ángel le gustaría estar una semana más de pretemporada, y a mí, también. Pero yo prefiero cogerlos ahora, porque entiendo que todos los automatismos no están todavía del todo claros. Nosotros estamos trabajando, tenemos la suerte de que muchos futbolistas continuaron del año pasado, y espero que tengamos las ideas un poquito más trabajadas que ellos. Seguramente el Pontevedra que veamos dentro de tres o cuatro semanas será un poco más fuerte, al igual que también espero del Compostela”.

EL ONCE TITULAR. “Una de las cosas de las que estoy más contento es de que la plantilla tiene más fondo de armario. Es cierto que tengo distintas ideas en la cabeza, las estuvimos hablando estos días con el cuerpo técnico, y en función de los estados de forma y ver cómo se desarrolla la última sesión decidiremos el once”.

SOTO Y BRAIS. “Por potencial se lo merecen (el salto de categoría). Yo tuve la suerte de verlos trabajar día a día y me daba cuenta de que eran futbolistas que habían crecido muchísimo y con un potencial enorme. Pero el fútbol depende de tantas cosas... Lo más importante es que ellos son chicos que tienen la cabeza muy asentada, que trabajan muy bien, y que tarde o temprano les va a llegar esa oportunidad”.

OBJETIVO. “Yo lo único que le pido a los chicos es que den todo cuando salgan al campo. Que salgan a competir, que salgamos a pensar y, sobre todo, que salgamos a disfrutar. Si hacemos eso vamos a estar más cerca de ganar más partidos que de perderlos. En cuanto a la clasificación, si puedo quedar primero no quiero quedar de quinto, evidentemente, pero lo que me preocupa a mí es ser un equipo competitivo, que tenga carácter, porque con los jugadores que tenemos creo que vamos a hacer un fútbol bonito, vistoso, acorde a la gente que tenemos, a lo que le gusta a la afición y a lo que me pide el club”.