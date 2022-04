Rodri Veiga: “No meternos en el playoff podría ser una decepción, no un fracaso”

El Compostela encara la recta final de la temporada regular, en la que se medirá a tres de los equipos que están en la zona baja de la clasificación. Su primer compromiso en busca de los puntos que le permitan volver a los puestos que permiten disputar la fase de ascenso a la Primera RFEF será mañana ante el Langreo (18.30 horas).

Estar entre los cinco primeros puestos es la ilusión del conjunto santiagués, y Jordan aventuró a calificar como “un fracaso” que la SD no lograse acabar la liga en esas posiciones. El entrenador, Rodri Veiga, matizó las palabras del mediocentro compostelanista: “Podría ser una decepción, pero no lo considero un fracaso”. “En caso de que no lo logremos, que creo que lo vamos a conseguir si seguimos a nuestro nivel, sería una decepción. La palabra fracaso me parece muy fuerte, y a nivel personal no lo sería”, insistió el técnico del conjunto blanquiazul.

Para conseguir los nueve puntos que, según el técnico, le darían acceso al playoff en Alicante, el Compostela deberá superar el primer obstáculo en Asturias. Le espera, en el Nuevo Ganzábal, el Langreo, que está séptimo por la cola, aunque igualado a puntos con el Móstoles, que ocupa el puesto para disputar la eliminatoria por la permanencia.

Para el compromiso del sábado, Rodri Veiga no podrá alinear a Escudero, que fue baja de última hora ante el Arosa por una rotura de fibras, ni con Matías, que aunque se está recuperando de la dolencia que le ha llevado a perderse los últimos partidos, aún no ha recibido el alta deportiva. Jordan, tocado, tiene el cartel de duda. Sin embargo, sí podrá contar con Antas, una vez cumplida la sanción por acumulación de amonestaciones.

El conjunto santiagués llega al tramo decisivo con cuatro jugadores apercibidos. Guille, Primo, Rafa Mella y Roque son los futbolistas que, en caso de ver una cartulina amarilla, se perderían el choque ante el Ceares.

HIERBA ARTIFICIAL. Al Compostela le espera “un campo peculiar”, según definió el entrenador de la SD. “Es de hierba artificial, de dimensiones grandes, pero antiguo”, describió Rodri, que avisó del oficio y los recursos del Langreo: “Es un equipo que puede jugar de dos maneras distintas. Si precisan hacerlo directo, tienen dos delanteros muy grandes que juegan muy bien de espaldas. Si tienen espacios para tratar de combinar, no rehuyen el fútbol de toque”.

Considera el preparador valdeorrés que la escuadra azulgrana tiene “más urgencias” que su equipo, y que por esa necesidad se verá obligado a exponer más. “Nos deberían dejar ciertos espacios. Intentaremos aprovechar las situaciones que creemos que nosotros hacemos bien”, subrayó el técnico compostelanista.

Al margen de las opciones ofensivas que debe desarrollar el Compostela para conseguir hacerse con los tres puntos en el Nuevo Ganzábal, uno de los aspectos en los que ha flaqueado en las últimas jornadas y que debe corregir es el de mantener su portería a cero.

“No nos vale de nada quejarnos y lamentarnos”, expresó Rodri Veiga, que culpó a la “fortuna en determinados momentos” por la racha de ocho partidos en los que ha recibido, al menos, un gol. Incidió en “seguir trabajando”, aunque reconoció que, tras la victoria ante el Arosa, el equipo se quitó “una losa de encima”.

Pablo Durán. También se pronunció sobre el interés del Villarreal sobre Pablo Durán, que está desarrollando “una temporada buenísima”, según el entrenador compostelanista. “Debe tomarlo como un halago y un premio, y que esa madurez le permita no descentrarse. Él va a estar centrado hasta el último día que esté con nosotros. Estas tres jornadas y ojalá haya dos más de playoff, y después desearle mucha suerte y, si se puede marchar y es bueno para él y para el club, me alegraré por él”, concluyó.