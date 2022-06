Roto el acuerdo entre la SD Compostela y Jota Peleterio para la venta del club

Parecía una compra segura, pero parece que todo se ha torcido en las últimas horas. Las negociaciones entre Jota Peleteiro, futbolista de A Pobra do Caramiñal, y Antonio Quinteiro, presidente de la SD Compostela, para el cambio de dirección en el club se han roto. De esta manera, todo parece indicar que, por ahora, el cambio en la gestión del Compos no tendrá lugar al no adquirir Peleteiro la propiedad del club a través de su empresa, Rammalloc Sports S.L.

Desde el club santiagués han confirmado este miércoles que las “negociaciones está rotas”, al tiempo que apuntan que “en breve” la SD emitirá un comunicado para explicar en qué situación queda la entidad, ahora mismo parcialmente desgobernada al pasar su futuro por la compra de Jota Peleteiro. No obstante, la dirección deportiva seguía renovando o dando de baja a los jugadores de cara a la próxima temporada.

PUNTO ¿Y FINAL?

Jota Peleteiro ha jugado en LaLiga y en la Premier League, en equipos como el Aston Villa, Brentford o Eibar. Su última experiencia fue en el Alavés, en el curso 20/21. Sin ofertas seductoras, lleva un año en blanco y, aparentemente, apartado ya de los terrenos de juego, con apenas 31 años, recién cumplidos hace apenas una semana.

Hasta hoy, la venta de la entidad era “cuestión de días”, tal y como reconocieron desde el propio club a través de un comunicado, y aunque se desconocen los motivos por los que no se ha cerrado, todo parecía indicar que el acuerdo era inminente entre las partes, que habían consensuado el grueso de la operación.