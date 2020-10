‘Rebote’, y canasta de Justo Conde

OPINIÓN INVITADA Jordi Rovirosa, compañero periodista de TV-3, uno de los grandes informadores de baloncesto, retrata para EL CORREO a Justo Conde Esteve, con quien coincidió en el diario Dicen. “Lo que logró con Rebote en los años 60 y 70 tenía gran mérito porque en esa época había muy pocas fuentes de información. En los años setenta, cuando a los periódicos llegaban teletipos de un partido entre Clippers y Boston eso no lo publicaba nadie, interesaba más la liga yugoslava que la NBA pero Justo aprovechaba esos teletipos y publicaba en la revista reportajes sobre Kareen Abdul Jabbar cuando todavía se llamaba Lew Alcindor, sobre la liga universitaria estadounidense, e incluía fotos que no podías ver en otra parte y crónicas que nadie más publicaba.... Ves hoy aquellos ejemplares y te das cuenta de que es algo maravilloso. Lo que ha hecho Justo por el baloncesto es un escándalo. Cuando viajas a los pabellones de la NBA, ves que uno tiene un micrófono de un narrador histórico colgado en una pared, otro una placa dedicada a un periodista... y si esto fuera Estados Unidos Justo tendría un monumento porque allí se respeta a los pioneros pero aquí olvidamos rápido. Epi me dijo una vez... “tu te retiras y al día siguiente el conserje no te deja ni entrar al pabellón”, concluye gráfico Jordi, antes de aludir a dos grandes del periodismo deportivo en TVG, Sergio Delpont y Ovidio González. “Coincidí con ellos, Sergio era merengón y Ovidio culé, buena gente”, añade.