Rubén de la Barrera asegura que habrá “matices, pero no una metamorfosis” en Langreo

A Coruña. El entrenador del Deportivo, Rubén de la Barrera, reconoció que el partido en césped artificial ante el Langreo exige “matices” diferentes, pero no una “metamorfosis” en el juego y advirtió de la necesidad de estar a la altura a nivel mental para encarar esta cita de la segunda fase de Segunda B.

El Deportivo es el líder del grupo 1D, en el que lucha por una de las dos plazas que otorga para la Primera Federación, categoría de bronce del fútbol nacional la próxima temporada. “La diferencia en la clasificación es mínima y el nivel de los oponentes es bueno e importante independientemente del nombre. El Langreo tiene buenos jugadores, empezó muy bien, llegó a ser líder en la primera fase, tiene fútbol y es un equipo intenso y agresivo”, declaró en una rueda de prensa .

De la Barrera indicó que el equipo debe “estar mentalmente predispuesto” para afrontar un partido como el que le espera en el Nuevo Ganzábal.

“Parece que lo afrontas como que no es fútbol por la superficie en que juegas, pero es fútbol, es deporte y hay que ir y competir”, apuntó.

El Deportivo cambiará de superficie, pero no de idea de juego: “Si creo en ganar siendo otros, eso es una mayor ventaja para el rival. No voy a exigir algo que atente contra la capacidad del jugador y los hábitos. Hay matices de un partido a otro y en este también va a ser así, pero no una metamorfosis”, precisó.

En ese sentido, señaló que los futbolistas tienen que adaptarse a los botes en el césped artificial, que reducen el tiempo del que disponen para jugar y les “obliga a estar conectados y metidos en el partido”.

“Es determinante si te apetece o no competir, el dejarte lo que te tienes que dejar para ganar. No pierdes por jugar en un campo artificial, sino porque tu predisposición mental no sea la misma”, arguyó.

El técnico explicó que mantiene una comunicación fluida con el director general corporativo del club, David Villasuso, que también es consejero.

“Hay comunicación. La novedad sería que no nos hablásemos. Se trata de algo tan sencillo como la naturalidad. Es muy bueno para todos. Ya no hablo de David, sino de toda la gente. Esa distancia y ruidos, el yo aquí y tu allá, no lo concibo. Hay que naturalizar la comunicación”, comentó.

Sobre su futuro, ya que acaba contrato a la conclusión de la temporada, dijo que “no hay novedades” y que va “despacito y con buena letra” CAF