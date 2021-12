Carlos Sainz augura “momentos de tensión” en Abu Dabi

El español Carlos Sainz (Ferrari), séptimo en el Mundial de F1, indicó a EFE este lunes en Dubái, que en el Gran Premio de Abu Dabi, que se disputará el próximo domingo en el circuito de Yas Marina, se volverán a vivir “momentos de tensión”; animó a los aficionados a disfrutar de la fase final de “un Mundial apasionante”; y lamentó la polémica y las críticas que se han generado tras el incidente entre Max Verstappen (Red Bull) y Lewis Hamilton (Mercedes), que, igualados a puntos (369,5) se jugarán el título en la última carrera.

“Creo que está habiendo bastante lío en las redes sociales y en el mundo de la Fórmula 1, creo que la gente está demasiado crispada y demasiado dividida”, aseguró Sainz en un evento en el pabellón de España en la Expo Dubái, organizado por Estrella Galicia 0,0, uno de sus patrocinadores.

El piloto de Ferrari analizó la caótica y polémica carrera del domingo en Yeda, donde se vivió un duro duelo entre Verstappen y Hamilton. “Todos tenemos la oportunidad de estar disfrutando de un Mundial apasionante, con dos pilotos luchando al límite. Por este motivo me duele ver a la gente criticar a la Fórmula 1 de la manera que lo están haciendo; y eso no me está gustando”. “Es un año para que los amantes de la Fórmula 1 puedan divertirse”, añadió.