Salamanca, ciudad maldita este curso para el Compostela

Salamanca es territorio maldito para el Compostela. El equipo blanquiazul solo ha perdido dos veces esta temporada, y ambas han sido en la ciudad charra: al tropiezo de la primera jornada ante Unionistas se unió la dolorosa derrota de este miércoles contra el Salamanca (3-0), superior en el cómputo general del partido. El conjunto santiagués mostró su peor versión en el Helmántico. Sin profundidad ni llegadas, la SD concedió más de lo que acostumbra en defensa y encadena ya 272 minutos sin marcar en liga.

El Compos, sin Casas ni Juampa en la alineación, fue claramente inferior en el primer tiempo. Los pupilos de Yago Iglesias no encontraron la manera de hacer daño a un Salamanca revitalizado desde el cambio de entrenador. Un centro lateral de Jimmy en el minuto seis, que ni Primo ni Miki llegaron a remachar por centímetros, fue la única aproximación peligrosa de la SD en los 45 minutos iniciales.

Al cuarto de hora, un remate de Sergio Molina a la salida de un córner supuso un primer aviso. En el 18, el mal estado del césped le jugó una mala pasada a Antas, que parecía tener la posición ganada ante un envío en largo de Candelas. El de Monterroso se resbaló en el momento menos indicado. Chávez, que llegaba por detrás, rebañó el esférico y, tras recortar a Guille, superó a Pato.

El gol resultó un mazazo para el equipo compostelanista, que acumuló largas pero infructuosas posesiones. El Salamanca, con su propuesta de robar y transitar, sí consiguió encontrar espacios a la espalda de la defensa. Chávez pudo aprovechar un error en iniciación de Guille, pero Soto resolvió el entuerto. En el 23, Sergio Molina estrelló un fuerte disparo de falta en el larguero; el posterior remate de cabeza de Ohemeng, que recogió el rebote de la madera, se marchó arriba. Chávez volvió a exigir una respuesta de Pato en el 34. El Compos no daba con la tecla.

Yago aportó soluciones: introdujo a Juampa por Samu en el descanso y pasó al 4-1-4-1. El cambio de esquema conllevó una leve mejoría de la SD, con más colmillo en los costados. Miki inquietó a Barbero con un centrochut que atrapó el portero. El cuadro santiagués agradeció la mayor participación de Abelenda. El Salamanca, muy necesitado, pudo hacer el 2-0 en el minuto 59, cuando un tiro en semifallo de Arroyo se convirtió en una perfecta asistencia para Javi Navas, cuyo potente pero centrado lanzamiento lo atajó Pato.

LESIÓN DE PRIMO. En el 61, una pelota en largo de Juanpa pudo dejar a Primo solo ante Barbero. Ayala apareció imperial al cruce y el cántabro se lesionó en la acción. Josiño y Hugo fueron los siguientes en salir a escena.

Los charcos, para entonces, ya se habían convertido en actor principal. En el 72, a Pato se le escurrió un centro aparentemente sencillo desde la izquierda y Javi Navas estuvo a punto de aprovecharlo; en la otra portería, Barbero no blocó un cabezazo de Baleato y Soto, con el meta en el suelo, no precisó el remate. No perdonó Iván Casado: en el 82, con un perfecto testarazo tras un saque de falta de Telles que sentenció la contienda. Los visitantes pudieron recortar diferencias con un remate de Gabri al palo, pero se toparon con el 3-0 final, obra de Llorente.