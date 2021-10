Sale con repóquer de éxitos el Santiago de una batalla

··· “Contento, porque no se va nadie lesionado y no perdemos a ningún jugador para el próximo”, fue la primera valoración de Chipi, técnico del Santiago, tras el choque. “El partido no lo he visto, no un partido de fútbol sala. Vi una película de boxeo, de ‘kick-boxing’. Ya no sé. El deporte ya no transmite valores a la sociedad, estoy obcecado con lo que ha pasado”, dijo.

··· Y preguntado por la jugada “polémica” que derivó en una tángana, contestó: “No, jugada polémica no. Entiendo ahora que cada vez haya resultados más cortos, que haya menos audiencias en Primera División, esto es infumable. Cada vez van a llegar más jugadores de 1,90 metros, que chocan y pelean, y menos con talento. En esa jugada un rival recibe un golpe en la cabeza, los árbitros no paran el juego y seguimos. Se produce una tángana, baja gente de la grada, se llama a la Policía y lo demás es historia. Lo de menos al final es el resultado”, cerró.