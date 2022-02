Saleta, Solagne y Belén triplete de campeonas de España made in Galicia

Saleta Fernández, Solagne Pereira y Belén Toimil fueron profetas en su tierra y se hicieron con los títulos de campeonas de España, respectivamente, en salto de altura, 3.000 metros y lanzamiento de peso, respectivamente, en la segunda jornada que se disputó este sábado en el Pabellón de los Deportes de Ourense con un gran ambiente.

El atletismo español rindió este sábado, durante los campeonatos nacionales en pista cubierta, un homenaje a las víctimas del naufragio del pesquero Vila de Pitanxo en Terranova, entre las que estaba un hermano de Jean Marie Okutu, diez veces campeón de España de salto de longitud. Durante la sesión matinal del sábado en el pabellón de Expourense, se guardó un minuto de silencio mientras el videomarcador reflejaba un mensaje de solidaridad con las víctimas y sus familias.

“En este momento especial del campeonato de España de atletismo queremos mostrar nuestro más profundo sentimiento por el naufragio del barco marinense Vila de Pitanxo en Terranova, donde perdieron la vida tantos marineros de Morrazo, de Ghana o de Perú”.

En lo estrictamente deportivo la monfortina Saleta Pereira se llevó el título del salto de altura femenino. Lo hizo no sin dificultades, pues tuvo dos duras rivales: la malagueña Una Stancev y ella misma. Y decimos esto porque no lo pasó bien, después de un nulo en 1.74, pasó el 1.81 a la tercera tentativa, mientras que Stancev lo había hecho a la primera e iba en cabeza. Pero la andaluza no pudo con el 1.83 y la gallega, entrenada por Ramón Torralbo, lo hizo de nuevo a la tercera, poniéndose primera. Ya sola en competición, Saleta puso el listón en 1.85 y lo sobrepasó a la segunda, su cara lo decía todo tras los aprietos pasados en alturas inferiores. Sobre el 1.88 la gallega no tuvo ya opciones, sabiéndose campeona. Había logrado el título hace cuatro años y ha conseguido ahora su segundo entorchado.

En cuanto a Solange Andreia Pereira se impuso con claridad en los 3.000 metros lisos con un tiempo de 9:17.63 en una carrera en la que tuvo siempre todo bajo control y cuando se aceleró el ritmo se situó en el grupo de cabeza donde ya no tuvo rival merced a su gran final Solagne tenía 3 títulos en 1.500 y ahora suma el primero en la distancia superior, a la que da el salto tras la decepción de no haber podido ir a los Juegos Olímpicos del pasado verano.

Aún más fácil lo tuvo la mugardesa Belén Toimil que se hizo con el oro en el lanzamiento de peso con solo dos lanzamientos. Acudía Belén lesionada y se decidió a lanzar al celebrarse estos campeonatos en Galicia. Hizo 16.89 metros en uno de ellos, distancia inalcanzable para todas sus rivales. Cómodamente sentada se limitó a animar al resto de compañeras y esperar que fueran consumiendo turnos. Esos 16.89 le sirvieron para renovar título.