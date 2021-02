“Salimos del Mundial más fortalecidos que nunca porque hemos sabido sufrir”

¿A qué sabe esta medalla de bronce?

No a oro, obviamente, porque no es lo mismo, y cuando estás en semifinales sueñas con estar lo más arriba en el podio. Teniendo en cuenta los partidos que hemos hecho en todo el Mundial, tuvimos un grupo difícil, pero Alemania fue nuestro primer partido clave y lo ganamos. A Noruega, que venía de ser subcampeona del mundo dos veces seguidas, le ganamos en cuartos. Perdimos contra Dinamarca, teniendo opciones de empatar en los últimos segundos; al menos competimos hasta el final, lo dimos todo. De esta forma, si no te salen las cosas ese día, no tienes nada que recriminarte. El día siguiente de perder es duro, pero no había más vuelta de hoja que reponerse, trabajar y pensar en ganarle a Francia, que también era uno de los favoritos. Eso hicimos, y sales del Mundial con gran sabor de boca, con la cabeza bien alta. Obviamente, no con el oro, pero más fortalecidos que nunca porque hemos sabido sufrir y al final hemos sacado una medalla.

Una de sus armas, no solo en este Mundial, es actuar como un equipo frente a selecciones con grandes individualidades.

Mi opinión personal es que hay selecciones que nos superan en talento individual, porque tienen jugadores muy buenos, estrellas, que son diferenciales. Nuestra fuerza, y así nos lo hace saber nuestro entrenador, Jordi (Ribera), es el colectivo, que todos participen y que durante el Mundial todos tengan un papel importante para llegar frescos a los partidos importantes. Sobre el papel las rotaciones parecen fáciles pero siempre es difícil de gestionar. Lo bueno de este grupo es que somos un equipo, somos compañeros, y la buena relación que existe hace que sea muy fácil estar integrado, dispuesto siempre a jugar, tanto sean sesenta, como cinco, como veinte minutos. Sabemos que es muy importante que todo funcione bien para estar arriba. A veces se gana, a veces no, pero lo que no se puede negar a esta selección es que siempre estamos compitiendo por cosas. Nos sentimos orgullosos de esto y nos reconforta como equipo.

Esas rotaciones tienen gran parte de culpa en este bronce, en contraposición a otras selecciones que cargan de minutos a sus jugadores, como Noruega, rival en cuartos.

Con el recorrido mundialista que hemos tenido, porque ya en la fase de grupos tuvimos tres rivales muy fuertes, y jugando contra selecciones de mucho nivel, el único partido con menos presión fue contra Uruguay. Pero el resto fueron partidos en los que nos tuvimos que exigir mucho. Sin rotaciones probablemente no estuviéramos ni hablando hoy porque no hubiéramos llegado a ninguna parte, pero lo bueno del equipo es que Jordi sabe gestionar eso, sabe hacer sentir importante y partícipe a todos los jugadores, y nosotros en eso somos un grupo generoso. Hay otras selecciones que no tienen esa fortaleza grupal y optan por jugar con menos jugadores. Eso a veces les sale bien y a veces lo acaban pagando. Este Mundial lo acaba ganando Dinamarca, que tiene un recorrido menos exigente que el nuestro, le permite rotar, y es un equipo que llega más fresco y que mejor juega. Nos han ganado y merecidamente.

Las rotaciones también se suelen cumplir casi milimétricamente en la portería, alternándose usted y Gonzalo, al menos de inicio, salvo el partido de Uruguay, que fue para Sergey. ¿Saben de antemano quién va a jugar o lo descubren en los instantes previos?

Generalmente Jordi lo dice en la charla, en el calentamiento. En este caso, para los primeros partidos nos dijo que iba a jugar Gonzalo contra Brasil, por su conocimiento de muchos de sus jugadores, que están en la liga española. Y yo que iba a jugar contra Polonia porque había jugado contra muchos de ellos en la liga de Polonia o contra algunos en Francia. Simplemente por eso. Él siempre opta por dar protagonismo a todos, en la portería que juguemos un partido cada uno, porque creo que tiene una confianza enorme en los dos. Los dos jugamos a un nivel alto. Gonzalo juega en Barcelona, yo ahora mismo en Veszprem, equipos con el objetivo de ganar la Liga de Campeones. Él nos da tranquilidad, hoy le toca a uno, otro día a otro, nos lo dice y perfecto. Lo aceptamos porque de la misma manera que rotan los jugadores está bien que rotemos nosotros para llegar frescos.