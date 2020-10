Samu cree que la diferencia está en el ritmo y la calidad

Este domingo el Compostela dará inicio a la liga 2020-21 visitando al Unionistas de Salamanca en un partido que se disputará a puerta cerrada (16.30 horas). “Non é nada bonito xogar sen público”, confiesa Samu, que vivió en sus carnes el ascenso a Segunda B sin aficionados en la grada.

“Non notas esa tensión de que te estea animando a xente ou asubiando, ou mesmo sinxelamente de que te estean mirando. Non notas esa presión. Escoitarnos entre nós como se fora un adestramento é unha sensación rara, e sen público non parece fútbol. Metes un gol, como metemos no play-off, e só nos escoitamos berrar entre nós na celebración, é un pouco frío”, relata el mediocentro dubrés. En el caso del Reina Sofía las obras serán las culpables de no abrir las puertas, pero en el resto de campos el aforo se reducirá por la pandemia.

Unionistas será la primera parada en el retorno a Segunda B, una categoría novedosa después de cuatro años en Tercera, pero a la que el Compos ya le ha podido tomar el pulso con sendos amistosos ante Coruxo y Pontevedra. La mayor diferencia, afirma Samu, “vai estar no ritmo e na calidade dos rivais”.

Aumenta el nivel de los contrincantes y, por ello, también la dificultad para ganar. “Non vai haber ningún equipo que sexa inferior en ningún momento, todos os equipos van ter bos xogadores, van estar ben traballados e xogan con moito ritmo e calidade”, —apunta el 14 de la SD. “Se en Terceira che tiñan que chegar tres veces para meter un gol agora chéganche unha e márcanche”.

Aun así, considera Samu que el equipo llega preparado al exigente inicio de liga, pues aunque “foi unha pretempada atípica” defiende que “o nivel de adestramento foi bastante alto con respecto ao ano pasado, creo que aí demos un pasiño adiante todos en canto ao ritmo”.

La temporada 2020-21 representa un nuevo reto para el mediocentro, que vivirá su estreno en la categoría de bronce del fútbol español. “Tes esa motivación de non ter xogado nunca nunha competición como a Segunda B, pero como te habitúas ao ritmo, os compañeiros de equipo son practicamente os mesmos... obviamente, a xente á que te enfrontas é profesional e moitos veñen de categorías superiores, polo que é un reto ver se estás á altura deles, por enriba ou por debaixo”, concede uno de los capitanes del cuadro blanquiazul. Eso sí, más allá de la motivación y las ganas, Samu vive los días previos a la competición con absoluta naturalidad. “Sempre é unha motivación extra, eu sinto un pouco ese nerviosismo de empezar, pero lévalo con naturalidade; se son sinceiro, non noto diferenza máis ca no ritmo de adestramento e pouco máis”, puntualiza.

SU MEJOR AÑO. El listón y las expectativas están altos, pero no solo a nivel colectivo, sino también desde el punto de vista individual. Samu es consciente del que el fútbol que desplegó durante la temporada pasada fue excelso en muchos momentos y no duda en reconocer que vivió su mejor campaña como futbolista. “A nivel individual non tiven un ano tan bo coma este, tanto co equipo como por poder ir coa selección. A comodidade xogando e o importante que me sentía no equipo fixo que para min fora a mellor tempada ata o momento, e esperemos que as haxa mellores”, declara.

Su rendimiento hizo que el club anunciara en verano que le ofrecería una ampliación de contrato una vez el equipo volviera al trabajo. “Está en proceso, penso que non debería haber problema”, admite Samu en cuanto a la posibilidad de seguir ligando su futuro a la entidad blanquiazul. “Sempre é un orgullo que o equipo queira continuar ofrecéndoche a renovación por máis tempadas. Iso quere dicir que están contentos co que estás facendo e sempre é un halago”, reconoce.

Pensando en el inicio de liga, no cree Samu que haber competido en verano, con motivo del play-off, vaya a tener incidencia alguna frente a los equipos que no han tenido competición oficial desde marzo. “Partimos todos de cero”, asegura. “Eu creo que a estas alturas, desde o play-off xa pasaron dous meses e pico e xa todo o mundo está rodado, todos xogamos amigables e creo que todos empezamos coas mesmas vantaxes ou inconvenientes”, defiende.

La plantilla empezó ayer a preparar el choque del regreso a Segunda B, una categoría en la que se abren nuevas posibilidades y todos los equipos se conocen entre sí. “En Segunda B todos os equipos son conocidos, hai vídeos de todos os rivais, é máis sinxelo analizalos”, —afirma Samu. Y, aunque suene a tópico, la visita al Reina Sofía no se presume nada fácil: “Visto o visto nestes anos, o Unionistas no seu campo sempre é un rival complicado.”

Por si los alicientes fueran pocos, el domingo se reencontrarán con Aythami, importante en el campo pero también en el vestuario durante su paso por el Vero Boquete: “Con Aythami hai boa relación, el é moi pachanguero e de momento non hai piques, pero pronto virán”.