Santi Tarrío podrá salir de Sudáfrica en un chárter a Dubái

No pudo salir más desajustada la planificación del golfista compostelano Santi Tarrío en el inicio de su primera temporada con tarjeta para disputar el Circuito Europeo. De los tres torneos que Tarrío pensaba disputar en Sudáfrica para finalizar el año, el primero, el Joburg Open, no pudo disputar sus dos últimas jornadas; y de los dos restantes, uno se aplazó y otro no contará para el Circuito Europeo. Todo ello, condicionado por la aparición en el país africano de una complicada variante de la covid-19, con los países de la Unión Europea suspendiendo los vuelos a siete naciones del sur de África.

Ante esto, y el añadido de que los europeos procedentes del sur del continente africano deberían ponerse en cuarentena a su regreso a casa, la organización decidió suspender la cuarta y última jornada del torneo y organizar un vuelo chárter a Dubái para que los jugadores pudieran salir de Sudáfrica.

La razón de suspender la última jornada dominical fue para que los jugadores puedan regresar a sus países europeos antes del día 1 de diciembre. Con eso, evitarían la medida impuesta por la UE de tener que realizarse un test y ponerse en cuarentena, algo que será obligatorio después de esa fecha del 1-D.

Pero este sábado también se canceló la tercera jornada, por una tormenta, y se dio por finalizado el Open, valiendo los resultados de las dos primeras rondas: Santi Tarrío concluye en el puesto 23, con dos golpes bajo par. Un buen inicio.

“Se jugó a 36 hoyos, por eso prevalece el puesto 23 que tenía. De los dos próximos torneos en Sudáfrica, uno se canceló y otro no cuenta. Entonces nos volvemos todos a casa. Nos han puesto un vuelo a Dubái mañana (domingo) e intentaremos cogerlo, y desde allí sanos y salvos a casa”, explicó a EL CORREO GALLEGO Santi Tarrío. En enero regresará el Circuito Europeo “y esperemos que sea un año normal”, añadió.