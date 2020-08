Santiago Ángel: “Saben que tienen que convivir con esto”

Santiago. Son ya 13 los casos de positivos entre las plantillas de la Liga Endesa, después de conocerse ayer el de Unicaja. En el Obra de momento no se repetirán las PCR de acuerdo a la normativa ACB “aunque imagino que se hará antes del inicio de la competición o de las liguillas de pretemporada”. “De momento no nos han dicho nada oficial y estamos siguiendo el criterio clínico y epidemiólogico de cada jugador según venga de un área de mayor riesgo o no y valorando su exposición durante esos días”, aporta Santiago Ángel.

“Aún nos quedan por llegar jugadores que vienen de Estados Unidos y seguramente ahí plantearemos una PCR al inicio y otra a los 3 días, como así lo han hecho otros clubes teniendo en cuenta el paso por los aeropuertos ya que con 3 o 4 conexiones es un riesgo. A todos ellos se les enviaron incluso unas recomendaciones para tener en cuenta en estos desplazamientos”, aclara.

También hay precauciones que tomar en la vida diaria, sobre todo en los días libres. “Se trata de evitar espacios cerrados, sitios con mucha aglomeración como restaurantes, cafeterías, terrazas, que si salen que lo hagan al aire libre, que hagan actividad lúdica entre ellos y sus familias porque ya partimos de la base que todos tienen PCR negativas y que sean muy conscientes del uso de la mascarillas”, puntualiza el médico del Obra que añade que se le les explicó a todo el plantel “cómo usarla, cómo doblarla, cómo desecharla, la desinfección de las manos, que estén muy pendientes de los síntomas y que su día a día casi se convierta en entrenar y estar en casa”.

“Al final hay que concienciar a todas las personas del grupo que en el momento en que haya contacto de riesgo lo deben comunicar porque eso implica empezar a rastrear”, subraya el especialista en Medicina Deportiva. c.g.