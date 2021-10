Santiago -y el CB Rosalía-, en el principio del camino

Dicen que la Plaza del Obradoiro es el final del Camino... y es verdad, pero también hay quien desde Compostela ha salido para forjar su propio trayecto personal y profesional, luchar por sus sueños y descubrir que en cada avance, en cada objetivo cumplido, importa tanto disfrutar de los progresos como el hecho de conseguir llegar.

No sobran referentes deportivos en la ciudad. Se trabaja mucho y bien, más por voluntad de quien dirige, coordina y tutela al deporte en los clubes, entidades y desde los propios colegios que por la colaboración institucional, pero sí de algo puede y debe presumir Santiago es de guiar con mimo y pasión los primeros pasos de aquellos que quieren pelear por conquistar grandes retos. El trabajo del CB Rosalía, desde hace muchos años, es un ejemplo de tenacidad, rigor y paciencia. Han sufrido vaivenes, caídas, han tenido que superar infinitos obstáculos, se han reinventado pero nunca han dejado de seguir sumando. Y porque siempre han continuado adelante, pese a quien pese y pase lo que pase, son historias como las de Pablo Hernández, Antón Bouzán o Álex Harguindey las que les empujan a no decaer. Los tres han formado parte de una de las canteras más longevas, más numerosas y exitosas del básquet gallego, reconocida a nivel nacional, y saber que los tres están dejando su impronta en el baloncesto profesional alienta la sonrisa de todos aquellos que no hace tanto les aplaudían desde la grada del pabellón colegial.

Orgulloso, pero sobre todo feliz de saber “que están en el camino”, Ángel Castro, coordinador se la sección masculina del club, ha compartido de nuevo este verano horas de entrenamiento y de preparación con los tres hacia una temporada 2021/22 que arranca para todos ellos este fin de semana y que supondrá, sin lugar a dudas, un antes y un después: Pablo Hernández, tras un debut en Ponferrada en el que exhibió calidad y ambición debuta en la LEB Oro con el TAU Castelló, un equipo que ya demostró el pasado curso que está llamado a luchar por el ascenso a la ACB; Antón Bouzán deja su etapa como capitán general en Albacete para ser pieza clave en el CB Clavijo de Jenaro Díaz en LEB Plata; y Álex Harguindey, tras madurar dentro y fuera de la cancha en el proyecto Baskonia, busca confirmar su progresión en el recién ascendido Ibiza bajo la tutela de Jordi Grimau.

“Me alegro mucho por ellos. Sobre todo en el caso de Antón y de Pablo tuvieron muchas novias estando en el Rosalía. En su momento les dijimos que tuvieran paciencia que aquí podrían seguir progresando, que podrían llegar y me alegro porque confiaron en nosotros. Al final mira, uno ya está en LEB Oro y vivió lo que quería vivir que era irse a Estados Unidos y desde aquí lo consiguió, y Antón no está en LEB Oro pero está en Plata y será uno de los nacionales top de la categoría, seguro, y en breve es posible que lo veamos también en un Oro”, medita Ángel Castro que añade: “También en el momento en el que Álex se va para Baskonia es de acuerdo con el club ya que no salimos en EBA y no le podíamos dar lo que necesitaba. Había tenido ofertas antes y había apostado por nosotros también”. De ahí que el entrenador compostelano reitere: “Más que orgulloso estoy contento porque les van bien las cosas y, entre comillas, no nos hemos equivocado con lo que teníamos pensado para ellos. Ojalá puedan estar aún más arriba”.

Sacrificio y fe. El caso de Pablo Hernández es el ejemplo perfecto de que quien trabaja, pelea y tiene fe, puede llegar. Con tan solo 24 años, el compostelano ha vivido ya la experiencia del baloncesto universitario durante cuatro temporadas en Missouri con los Spartans de la División I de la NAIA, donde acumuló galardones deportivos y académicos, en la campaña 2019/20 firma su primer contrato profesional con el Thor AK Akureyri de la primera división de Islandia y el pasado año regresa a España con el Ponferrada de LEB Plata, con el que participó en 29 partidos con un promedio de 13,9 puntos y 4,6 rebotes. No puede estar más feliz este ala-pívot de 201 centímetros. “Estoy contento, súper contento. Ahora tengo que intentar hacerlo lo mejor posible para demostrar que realmente sí puedo estar aquí”, enfatiza siempre con los pies en el suelo.

Porque Pablo reconoce que el salto de categoría será “grande, a medida que pase la temporada lo iré comprobando más”, especialmente por la exigencia de un club que, tras 7 años de forma consecutiva en la segunda máxima competición del básquet nacional, quiere llegar a la elite. “Lo están haciendo muy bien. El año pasado quedaron quintos, cayeron en el play-off, y ahora el objetivo es el mismo y de ahí para arriba lo que se pueda”, afirma el canterano del Rosalía.

No es un fichaje más para el club valenciano. “Me venían siguiendo desde antes de irme a Islandia pero no se llegó a nada. Estando en Ponferrada de nuevo demostraron interés y cuando acabó la temporada hablamos y esta vez con oferta ya logramos un acuerdo”, relata. “La idea que tiene de mí el entrenador es de un jugador que pueda hacer el 3 y el 4. Hay una plantilla de 11 jugadores, 4 interiores y 6 exteriores y yo que ayudaré al equipo en lo que pueda y en lo que me pida Toni (Ten)”, detalla al tiempo que señala que tendrá que ganarse los minutos con compañeros tan experimentados ya como Eric Stutz o Calvin Hermanson. “Ya han jugado minutos importantes en LEB Oro en otros equipos grandes como Palencia y Lleida, al 4 también está Jorge Bilbao que es un jugador muy físico que estuvo en Alicante, Cáceres, ya rodado en Oro. Tengo competencia”, se ríe.

Pero el lema de Pablo Hernández es claro, “las cosas hay que currárselas”, y sobre este mantra disfrutará de la oportunidad: “He tenido la fortuna y la suerte de que cada sitio al que he ido me ha ido bien, me ha aportado cosas, me ha ayudado a seguir yendo hacia arriba, a ir dando pasos, y una de las cosas que he descubierto es que la constancia es fundamental. Por suerte me ha ido bien pero también ha habido momentos muy malos como lesiones, operaciones de neumotórax... pero en todo momento me he dicho que tenía que seguir adelante”. “Con constancia y trabajo es más fácil llegar. También influye la suerte, que vayas al sitio correcto, que la gente con la que trabajes confíe en ti y te dé una oportunidad”, apostilla.

El principio. Y tampoco se olvida de dónde viene y, con una sonrisa en la cara, aplaude que “los chicos del Rosalía vayamos saliendo y haciendo nuestra carrera”. “Que un club como el Rosalía, sin ser tan grande, tenga tanto nivel es porque se trabaja muy bien”, apunta Pablo.

¿Y el Obradoiro y la ACB sería el objetivo final? “Sí que lo he pensado pero yo espero que ocurra cuando el momento sea el adecuado”, responde sincero. “Es decir, creo que a lo mejor que el Obra apueste por un jugador como Pablo Hernández o Antón Bouzán puede ser precipitado, porque podemos jugar más arriba que en el filial del EBA, y no es por desprestigiarlo, pero al mismo tiempo a lo mejor no tenemos el nivel suficiente para estar en ACB o el rol que íbamos a desempeñar en él no es el que querríamos. Entrenar es muy importante pero también lo es jugar minutos porque te permite evolucionar, probarte. Los equipos se fijan en ti por lo que ven cuando juegas no cuando entrenes. Ojalá que cuando llegue el momento adecuado, cuando tengamos el nivel, los jugadores de Santiago tengamos esa oportunidad. Para mí sería un orgullo jugar en casa. Una gran ilusión. Pero tiempo al tiempo”, reflexiona.