Sarai Carro: “No es lo mismo perder que que te ganen”

En circunstancias normales, en una temporada típica, no como la actual golpeada por las consecuencias de la covid, la pregunta de rigor para una de las capitanas del Ulla Oil Rosalía como previa del primer partido del conjunto colegial en casa en su debut en la Liga Femenina 2 sería cómo animaría a la afición a acercarse al pabellón del instituto para disfrutar de una cita histórica para el club y la ciudad. Pero la pandemia, los brotes y las restricciones vigentes obligan a jugar sin público este sábado, a partir de las 17.00 horas, ante el Arxil de Pontevedra. No será lo mismo, imposible fingir que sí, pero el grupo se ha conjurado para hacer de este día una jornada inolvidable, una fecha para siempre especial.

“Es mala suerte. Es un factor que se nota mucho. Juegas distinto cuando oyes un ‘venga Rosalía’, juegas por ti pero por la gente que está detrás también. Ese subidón no lo tendremos”, sopesa una de las capitanas del Ulla Oil, Sarai Carro. “Pero aunque no vayan al pabellón sí notamos que hay gente pendiente de nosotras, de nuestros resultados, gente que te entrenó otros años o no te conoce incluso y saben qué tipo de equipos somos y eso es súper bonito”, añade.

El conjunto de Chiqui Barros abrió la campaña en la división de plata con dos derrotas ante dos de los cocos de la Liga, el Celta (77-49) y el Ibaizabal (61-38), pero el ánimo no ha decaído. “Yo veo al equipo bien, lógicamente el cambio de categoría es muy grande, pero confiamos mucho en el juego que nos marca el entrenador. No lo hacemos porque sí, sino porque sabemos que es el que mejor nos viene y nuestra forma de jugar es la correcta y la que nos va a llevar por el buen camino”, enfatiza la alero de Pontedeume.

“Nos tocaron dos rivales difíciles, claros favoritos a estar arriba, y por ejemplo ante Ibiazabal estuvimos tiempo compitiendo bien aunque hay cosas que tenemos que mejorar”, apunta y analiza: “Es sobre todo una cuestión de inexperiencia en la Liga, que muy pocas han jugado en esta categoría con un papel importante como tienen este año. Pero mentalmente es muy importante tener claro que será un año complicado, bonito también, y que aunque las cosas no vayan bien hay que seguir trabajando”.

Un líder. Insiste Sarai que el papel del líder desde el banquillo de Chiqui Barros es fundamental. “Él sabe lo que es llevar equipos como el nuestro, pero es cierto que es un cambio importante y hay que ser fuertes sicológicamente. Nos ayuda el hecho de que seamos un equipo, estamos todas ayudándonos a que nadie esté con la cabeza baja...”. “Chiqui nos transmite con una mirada, le miras y él ya sabe qué te pasa. Tus dudas te las resuelve, te da seguridad y tranquilidad. Somos una privilegiadas al tenerlo ahí sabiendo que busca lo mejor para nosotras”, reitera la jugadora del Ulla Oil.

Entre los hándicaps de este joven plantel compostelano recién ascendido a la segunda máxima categoría de básquet nacional está la diferencia física con respecto a sus rivales. Ni siquiera en Primera Nacional el Rosalía era un equipo que destacaba en esta faceta. “Con la llegada de Leticia se suple un poco más, pero por otra parte tenemos ahí también una ventaja y lo estamos intentando aprovechar, aunque aún no se vea”, considera.

Otro condicionante es que el Ulla Oil es un equipo amateur “en una Liga profesional”, como suele añadir su entrenador. “Somos lo que somos, no podemos entrenar tanto como otros equipos porque tenemos clases, las restricciones de la ciudad... y si le sumas todo buscamos el tiempo debajo de las piedras porque es lo que nos gusta. A la hora de competir se nota la diferencia entre tener 50 entrenamientos o 500. Competimos con gente para lo que esto es su trabajo y en nuestro caso es nuestra vocación. Totalmente un hobby. Ahí está la diferencia”, subraya.

Hándicaps. Por eso las ausencias también les han penalizado. “Nunca jugamos con el equipo al completo y por ejemplo este fin de semana nos han faltado jugadoras importantes como Sara, que jugó muy poco, como Clara o Ana de Matías que suman muchos minutos y además tienen con características que ninguna otra tenemos”, insiste Sarai Carro.

Pero nadie se rinde en este plantel. “Si algo tenemos claro es que vamos a competir y ponerles las cosas difíciles a todos los equipos, que si nos ganan que sea porque demuestran que son superiores a nosotras en la cancha. Todos son rivales de nuestra Liga. No se puede ir derrotada. No es lo mismo perder que que te ganen”, y sobre esta máxima recibirá el Ulla Oil Rosalía al Arxil en la tarde de este sábado.