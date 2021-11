Saviola le da un punto al Boiro y evita el quinto triunfo del O Pino

De poder a poder fue el choque de Reboredo saldado con reparto de puntos entre el sorprendente O Pino y el Boiro (1-1). Los dos tantos llegaron en la segunda parte, que se abrió con acierto del local David Pereiro. Saviola, poco después de entrar, empató en el minuto 76 y evitó la quinta victoria seguida del O Pino.

El Boiro, la gran decepción del subgrupo, falló muchas ocasiones durante la primera parte y tuvo que remar contracorriente en la segunda. El empate rescatado cerca del final no colmó las aspiraciones de un Boiro situado a cuatro puntos de las posiciones de acceso al grupo por el ascenso a Tercera División.

Los 45 primeros minutos fueron un continuo acoso del equipo blanco. O Pino se hizo fuerte en defensa ante varias ocasiones del cuadro boirense en el área pequeña e incluso sobre la línea de gol que no llegó a introducirse en la portería. Eloy desaprovechó un mano a mano ante Borja, el portero del O Pino, y también estrelló un disparo en el poste. Adrián Pereira, de cabeza, y Suso Martínez también tuvieron ocasiones para abrir la lata, pero no consiguieron perforar la portería. Eso sí, O Pino también tuvo un par de llegadas al contraataque que pusieron en aviso a Roberto. A pesar del claro dominio, el Boiro no fue capaz de romper el empate inicial antes del descanso.

Nada más reanudarse el juego para arrancar la segunda parte, una falta de entendimiento entre el mediocampo y la defensa del Boiro propició una recuperación del escurridizo David Pereiro, que condujo el balón hasta la frontal ligeramente escorado a la derecha y marcó con un cañonazo cruzado que no pudo atajar Roberto.

El entrenador del Boiro, Luis Carro, reaccionó de inmediato cambiando el esquema y metiendo mordiente en el ataque. Le costó al conjunto boirense, que por momentos se precipitó demasiado y siguió desaprovechando ocasiones. El empate lo consiguieron a menos de un cuarto de hora para el final. Uno de los recambios, Saviola, controló un envío lateral y, desde el medio del área, tuvo tiempo y habilidad para disparar a la media vuelta y mandar la pelota a la red por toda la escuadra en el minuto 76. Todavía hubo tiempo por delante y ambos equipos intentaron llevarse los tres puntos para su casillero.

El partido se rompió por completo y los ataques se sucedieron de una portería a la otra, lo que hizo vibrar a los espectadores. O Pino fue el que más cerca estuvo de adelantarse de nuevo cuando, muy cerca del final, de un saque de banda el balón llegó al área y Rucho probó un remate que paró de manera magistral el guardameta Roberto. El colegiado Rama Cotelo solo amonestó al local Fofo.

Atlético Arteixo-Vista Alegre (6-0). No hubo ni atisbo de sorpresa. El líder e imbatido Atlético Arteixo pasó por encima del Vista Alegre, colista y aún sin marcar ni puntuar, en el que debutaron los canteranos Moisés y Toño. Marcaron Aitor (2), Iago Blanco, Iker, Miguel Taibo y Pablo Domínguez.

Puebla-Fisterra (2-3). Un gol de Aarón López en el minuto 90 deshizo las tablas a favor del Fisterra ante el Puebla, pero la mala noticia para los visitantes llegó en el tiempo añadido por un malestar torácico de Ezequiel, trasladado en ambulancia a un centro hospitalario.

Paiosaco-Laracha (4-2). El derbi municipal de A Porta Santa cayó del lado del Paiosaco con bastante holgura, sobre todo en la primera parte. Se pasó del 3-0 al 3-2 cerca del final, pero Casariego sentenció el encuentro superado el tiempo reglamentario.

Sigüeiro-Boimorto (2-0). La segunda victoria consecutiva y la más amplia del Sigüeiro en esta temporada se gestó en la segunda parte al encontrar espacios. Fuentes y Diego anotaron tras el descanso y castigaron a un Boimorto ya lastrado por tres derrotas seguidas

Dubra-Xallas (suspendido). El duelo de rivalidad entre el Dubra y el Xallas fue suspendido en el minuto 54 por un apagón eléctrico y con victoria momentánea del Dubra (2-0). Darío abrió la cuenta poco antes del descanso y Miguel la amplió justo después del intermedio.