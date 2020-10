Schwartzman, penúltimo escollo de Nadal en París

El tenista español Rafa Nadal busca hoy su billete para su decimotercera final en Roland Garros, tercer y último Grand Slam de la temporada, en un duelo de semifinales que se presume igualado ante el argentino Diego Schwartzman, a buen nivel y reforzado por haber batido al balear hace unas semanas.

El pasado 19 de septiembre el Peque, como es conocido el de Buenos Aires, conseguía ganar al manacorí en los cuartos de final del Masters 1.000 de Roma con cierta autoridad y buen tenis (6-2, 7-5), su primer triunfo en nueve duelos y que aumentan su moral de intentar alcanzar la final en París.

Pero no sólo este triunfo le ha dado moral al bonaerense ya que se clasificó para sus primeras semifinales de un grande derrotando a uno de los favoritos para el título en París como el austriaco Dominic Thiem, doble finalista en las dos últimas ediciones ante Nadal. El jugador sudamericano libró una gran batalla con el campeón del US Open que se fue más allá de las cinco horas y que es otro plus para intentar volver a ganar al número dos del mundo en un escenario donde prácticamente ha sido imbatible.

Hasta 98 triunfos atesora ya el 12 veces ganador en la tierra batida parisina, que además nunca ha perdido en esta penúltima ronda en Roland Garros, una estadística que tratará de mantener para aspirar a defender su corona y a igualar también en 20 Grand Slams a Roger Federer.

Antes de su última vez en Roma, el español era la bestia negra de Schwartzman, al que sólo le había permitido ganarle dos mangas en sus ocho anteriores enfrentamientos, una de ellas precisamente en el Abierto de Francia. Ambos se vieron en los cuartos de final de 2018 y el argentino fue capaz de ganarle el primer set al balear (6-4) antes de perder los tres siguientes (6-3, 6-2, 6-2) en un partido donde un parón por la lluvia ayudó en la reacción del de Manacor.

Pero Nadal llega también animado a sus decimoterceras semifinales en París. Aún no ha perdido ningún set en sus cinco partidos y en el último ante el joven Jannick Sinner, el más exigente que ha tenido en el torneo, su drive acabó funcionando a un gran nivel con una veintena de ganadores y fue clave para acabar con la resistencia del italiano.

DJOKOVIC, FAVORITO El español y el argentino abrirán la acción en la Philippe-Chatrier a las 14.50 horas, con la climatología otoñal de la capital francesa también en el punto de mira, y posteriormente será el turno de Djokovic y Tsitsipas. El serbio, primer cabeza de serie, parte como favorito ante el griego, quinto, pese a las dudas sobre sus dolores en el cuello

A su vez, la estadounidense Sofia Kenin y la polaca Iga Swiatek serán las tenistas que pelearán mañana por el título individual femenino en Roland Garros tras eliminar ayer con solvencia tanto a la checa Petra Kvitova (6-4, 7-5) como a la tenista argentina Nadia Podoroska (6-2, 6-1), respectivamente.