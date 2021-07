Scrubb cumplirá una de sus grandes metas: “Siempre quise jugar la ACB”

Santiago. Tiene 29 años, un bagaje ya extenso en el baloncesto europeo y experiencia con la selección canadiense, pero hasta ahora no había podido cumplir uno de los objetivos de su trayectoria profesional: disputar la Liga Endesa. Es Thomas Scrubb, o Tommy según sus propias redes sociales, alero fichado para el próximo proyecto del Monbus Obradoiro que contagia ilusión al dar un paso muy deseado.

“Escogí jugar en el Monbus Obradoiro porque siempre he querido jugar en la ACB”, confirma el alero de 1,99 metros de altura que procede del JL Bourg francés, con el que ha disputado la última edición de la Eurocup. “He escuchado muchísimas cosas buenas sobre el entrenador y pensé que podría encajar muy bien. Sobre la Liga, estoy muy emocionado por jugar en España. Tiene una gran reputación y siempre he querido formar parte de esta competición. Creo que puedo encajar en su estilo de juego y espero que tengamos una temporada muy exitosa”, apunta en declaraciones facilitadas por el club.

Según se desprende de sus palabras, a Scrubb no le costó demasiado decidirse por el Obra, aunque ayudó el contacto con su compatriota Kassius Robertson, con quien compartirá perímetro en Santiago. “Me habló del equipo. Me dijo cosas muy buenas, especialmente del entrenador. Me dijo que Moncho es uno de los mejores entrenadores a nivel táctico que ha tenido. También me habló muy bien sobre la ciudad y eso me animó todavía más a fichar en Santiago”, explica. “También charlé con Moncho. Me habló del equipo, de algunos jugadores y de cómo les gusta jugar. Él cree que puedo encajar muy bien en ese estilo de juego, así que estoy seguro de que trabajaremos bien juntos”.

COMPLETO. Con diferencias en su estilo aunque con la misma capacidad para aportar en todas las facetas del juego, Thomas Scrubb llega para ocupar un rol similar al de Chris Czerapowicz en las dos últimas temporadas tras la salida del sueco para incorporarse al UCAM Murcia. “Creo que puedo ayudar de muchas formas. Me gusta moverme sin balón y ser una amenaza ofensiva tanto interior como exterior. En el aspecto defensivo, seré muy sólido y un reboteador fiable. Espero encajar bien con los demás jugadores del equipo para que saquemos lo mejor los unos de los otros”, desea el canadiense. ÓSCAR DE LA FUENTE