Se alarga la agonía del Celta tras caer ante Osasuna en el añadido

El Celta de Vigo tendrá que seguir batallando para lograr la permanencia en la Liga Santander tras caer en su visita al Club Atlético Osasuna (2-1) por culpa de un gol de José Arnaiz en el tiempo de descuento, y deberá seguir a expensas de Alavés, Eibar, Mallorca e incluso Leganés, todos ellos metidos en la pelea por la salvación.

El conjunto gallego, que suma tres empates y dos derrotas en las cinco últimas jornadas, no ha cuajado la idea de su técnico Óscar García Junyent y sufre cuando no tiene el balón. En Pamplona volvió a evidenciarlo en el tramo final del partido, cuando estuvo a merced de los rojillos, quienes ya no se juegan nada y aún así acabaron llevándose el triunfo.

El Celta golpeó primero, apurado por su necesidad, y encontró el 0-1 a los diez minutos del encuentro en una acción de Iago Aspas que remató Santi Mina de primeras. El gol fue anulado por fuera de juego, pero tras consultar el VAR, el árbitro dio validez a la jugada celeste, habilitada por la milimétrica presencia de Aridane antes de que Aspas recibiese el balón.

Los olívicos desaprovecharon su ventaja y entregaron el protagonismo a su rival, que fue creciendo con el paso de los minutos en El Sadar. Tanto fue así que no hizo falta esperar a que se cumpliese la media hora para ver el 1-1 tras un cabezazo de Enric Gallego. El veterano delantero, ex del Huesca, metió la testa en un centro medido de Estupiñán desde la izquierda.

MÁS HAMBRE. Los jugadores entrenados por Jagoba Arrasate no se conformaron con el punto y fueron a por más en la segunda mitad pese a su falta de alicientes en la clasificación. Roberto Torres lo tuvo cerca en dos remates que se fueron rozando el palo y Arnaiz también perdonó en una volea desde la frontal. Lo que no perdonó el jugador manchego fue en un centro de Oier a los 92 minutos de partido. El ex del Barça metió la cabeza pese a su escasa estatura y batió a Iván Villar, titular en la portería por la lesión de Rubén Blanco.

De esta forma, el Club Atlético Osasuna sigue bordando la temporada de su regreso a Primera, incluso situándose no muy lejos de los puestos europeos, mientras que el Celta de Vigo seguirá metido en problemas, sobre todo como ganen Alavés y Mallorca en sus respectivos enfrentamientos ante Getafe y Sevilla.