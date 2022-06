Se añaden más futbolistas al listado de bajas del Arzúa y del Estradense

Santiago. Dos bajas más comunicó el Arzúa en su proceso de reestructuración de cara a afrontar la temporada 2022-2023 bajo el mando de Alberto Mariano. Dos hombres de la plantilla de la campaña anterior y que ocuparon plaza sub 23 han abandonado la entidad: Iñaki, quien, tras la cesión en O Viso, regresa al Racing de Ferrol, y de Óscar Lorenzo. Ambos tuvieron una participación destacada a las órdenes de Chollas. En el caso del futbolista que aún es propiedad del equipo departamental, fue titular en 31 encuentros y marcó dos tantos, mientras que el ex del Ourense CF jugó 27 partidos, 20 de ellos titularl, y anotó otros dos goles. También el Estradense dio a conocer la no continuidad de otros dos jugadores. No contará en la próxima temporada ni con el portero Diego Cotelo, también sub 23, que fue titular en dos encuentros, ni con el delantero compostelano Borja Míguez, pieza importante en el ataque del cuadro rojillo en la última temporada. Tampoco seguirán el centrocampista Brais Vidal ni el central Martín Sánchez, que vestirán la camiseta arlequinada del Arosa a las órdenes de Luisito. Pa or otro lado, el Silva renueva Marcos y a Antón pero indica que no continuará Sánchez. m .raskin