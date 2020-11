Se busca ‘maestro’: Nadal ante Medvedev y Djokovic con Thiem

TENIS El tenista serbio Novak Djokovic se impuso (6-3, 7-6(4)) al alemán Alexander Zverev para avanzar a semifinales de la cita de Maestros de la ATP en Londres, donde se medirá hoy (a partir de las 15.00 horas) con el austriaco Dominic Thiem.

El Grupo Tokyo 1970 de las Finales de ATP se cerró con un choque directo por estar en los cruces. El número uno no falló y completó el cuadro que peleará por el título que reúne a los ocho mejores de la temporada, con el ruso Daniil Medvedev y el español Rafa Nadal por el otro lado en el O2 de la capital inglesa.

Nole firmó su novena clasificación a semis en un torneo que ha ganado en cinco ocasiones, en busca del récord de seis de Roger Federer, recuperando su versión más fiable. El serbio tuvo que sudar en especial en el segundo set, donde el alemán dejó cerca de 30 golpes ganadores y aún así perdió la manga en el tie-break.

La penúltima ronda da esta Copa de Maestros la cerrarán hoy Nadal y Medvedev a las 21.00 horas. Será el cuarto enfrentamiento entre ambos, con el balance favorable al español que ha triunfado en los tres duelos anteriores, todos en pista dura y uno aquí el año pasado, en la fase de grupos. “No creo que sirvan los partidos anteriores. A este nivel y contra estos jugadores depende siempre del momento y él viene de ganar París. Está en un gran momento de forma. Son semifinales de un Masters, no se puede esperar más que un rival de máxima dificultad”, apostilló el manacorense. “Es verdad que tengo muy buenas sensaciones, pero ya he jugado otras veces bien, aunque no haya conseguido ganar”, dijo el balear. efe