“Se disfruta por lo que haces y no por dónde lo haces. Ser entrenador es una vocación”

Como Moncho Fernández él también habla del título de la permanencia, también insiste en hacer entender a la afición, al entorno, que no se puede perder la perspectiva y que una década ya en la máxima competición exige el compromiso y el esfuerzo de todas las partes antes de que sea demasiado tarde. Él también es reconocido por su trabajo incansable, su dedicación, su vehemencia, su estudio. Y él también triunfa en la élite... porque el compostelano Pepe Vázquez (3/6/1980) acaba de amarrar con el Embutidos Pajariel de Bembibre la continuidad del proyecto en la Liga Femenina.

Con 213 partidos al frente de un banquillo en la máxima categoría del baloncesto femenino nacional, el técnico santiagués está avalado por su experiencia y sus logros, sacando el máximo rédito a un equipo joven, de un club con limitaciones, en una ciudad pequeña. Son muchos los paralelismos con el Obradoiro CAB, aunque los aplausos sigan sin tener el eco de la competición masculina.

Enhorabuena antes de nada. ¿Hubo fiesta para celebrar la permanencia?

Gracias. Estoy muy contento. Este último mes y medio fue muy bueno y se agradece poder acabar así. Evidentemente en el pabellón sí que hubo celebración, además tuvimos la suerte de que justo se volvió a permitir un mínimo de público, un 33 % y vinieron 300 personas y ahí se montó una pequeña fiesta. Yo lo hice en la intimidad con mi pareja (se ríe) pero lo cierto es que estoy muy muy feliz. A veces no hace falta celebrarlo mucho para sentirlo.

Se le nota la voz cansada. ¿Está en ese momento de bajón tras conseguir el objetivo?

Es como que tienes mucha tensión acumulada y desahogas todos los nervios de la temporada. Estos últimos dos meses también fueron muy concentrados porque tuvimos muchos partidos seguidos, partidos entre semana, y la carga de trabajo aumenta porque no había casi tiempo para prepararlos. Pero estoy supercontento y superfeliz, y a falta de tres encuentros incluso podemos tener ya la oportunidad de disfrutar la competición, intentando competir y ganar, pero desde otro punto de vista.

En Santiago estamos acostumbrados a oír a Moncho Fernández hablar siempre del título de la permanencia al referirse a los objetivos del Obradoiro, pero en el caso del Bembibre ¿es lo mismo o es más título casi todavía?

Sí, de hecho siempre le copio esa expresión. Aquí van entendiendo esta filosofía porque cada año es más complicado, la Liga ha crecido muchísimo económicamente, están llagando los equipos ACB con presupuestos muy grandes, y cada vez cuesta más porque por desgracia en Bembibre seguimos teniendo incluso menos presupuesto que cuando se subió. La gente entiende que cada año que se consigue una permanencia se celebra como un título.

¿Y qué hay detrás de ésta? ¿Fue más especial por todo lo que rodea a la temporada en una situación de pandemia?

Costó mucho como cada año. Primero por el presupuesto que nosotros podemos manejar que es muy limitado comparado con el resto, después empezamos mal... Fue especial porque el grupo humano era muy bueno, con el grupo de trabajo me voy todos los días contento para casa porque es muy muy joven, posiblemente sea de las plantillas más jóvenes de la Liga, y estábamos fastidiados porque los resultados no llegaban. Sí es verdad que tuvimos que hacer dos cambios y eso duele porque a nivel personal estábamos contentos pero no llegaba lo que nos aportaban. Fue especial porque pudimos recuperar, yo digo que a dos de mis niñas, como son Iullia (Gladkova) y Roselis (Silva) a las que valoro mucho y fueron muy importantes. Desde su llegada el equipo cambió, aparte de su calidad aportaban experiencia, dieron tranquilidad y fue muy bonito porque completamos una segunda vuelta casi en números de play-off. Se vio progresión, se fue de menos a más, la gente joven ha ido evolucionando y estas llegadas potenciaron el buen trabajo que creo que estábamos haciendo desde el principio.

Solamente por nombres, por fichajes, ¿esta siendo la LF una de las competiciones que más está creciendo?

Es verdad que en la anterior crisis el baloncesto femenino lo pagó mucho. Hace diez año éramos la Liga más potente de Europa con tres equipos españoles en la Final Four de Euroliga con Rivas, Ros Casares y Perfumerías. Después hubo un bache muy importante donde muchas jugadoras se fueron, pero esto se ha ido recuperando poco a poco y tenemos lo mismo de antes, fichajes de WNBA, una selección que prácticamente gana medalla en todas las competiciones con integrantes que juegan en la LF, llega Zaragoza con estructura ACB, también Estudiantes, y eso unido a Valencia que intenta de nuevo reinar en Europa y Girona y Avenida peleando entre ellos porque les ha tocado cruzarse para estar en la Final Four. El nivel vuelve a ser muy alto y de ahí que se valore esta permanencia. Hay que darle mucha valía a lo conseguido.

¿Y en qué momento está usted? Lleva más de 200 partidos en un banquillo de la máxima competición desde su debut en 2001 con el Cortegada, tanto rivales como compañeros hablan de su valía en todos los niveles, ¿se considera ya un técnico asentado entre los grandes de la competición?

Yo lo estoy disfrutando mucho y dentro de lo joven que soy y del escaso numero de partidos comparados con otros entrenadores más veteranos, me veo cada vez más como un entrenador más experimentado y con más bagaje en la Liga. Me encanta lo que hago, mi trabajo, soy muy pasional, me quemo también mucho porque también mi forma de ser es de desgaste y llevo casi 9 kilos menos desde que empezó la temporada, pero no es algo nuevo, me pasaba ya cuando entrenaba en Autonómica a las niñas de La Salle. He encontrado también un equipo que me ha dado estabilidad deportiva y personal cerca de mi pareja, cerca relativamente también de mi familia y he conjugado ambos aspectos. Estoy muy a gusto.

Conociéndolo sé que no lo tiene en cuenta, pero ¿duele a veces que desde Galicia y desde Santiago lo tengamos un poco olvidado?

No me paro a pensarlo. No soy así ni en mi vorágine del día a día me da tiempo a pensar esas cosas. Intento hacerlo lo mejor que puedo. Intento que se me reconozca en mi empresa, en mi puesto de trabajo que en este caso es mi club. Por la gente más cercada a mí sí me siento muy querido y valorado. Que ayer tengas el teléfono lleno de mensajes es habitual pero valoro más que en ese primer tramo de la temporada, cuando no llegaban las victorias, la gente que realmente me quiere y me aprecia me escribía y me animaba. Esto va con la profesión.

Esta temporada llamó la atención el caso de Alfred Julbe ganando la Copa con el Joventut y con el Uni Girona. Seguimos defendiendo lo que dice el maestro Aíto, uno no es entrenador ni de Liga Femenina ni de ACB, uno simplemente es entrenador ¿no?

Sí, efectivamente. Disfruto con categorías inferiores, cuando iba a un Campus dando lo mejor de mí y siempre que un niño se pone en mis mano intento enseñarle lo mejor que sé. En esos momentos eres también entrenador. Ahora tengo la suerte de estar disfrutando de una categoría profesional, la máxima categoría a nivel femenino, pero todo el mundo conoce mis inicios y haber llegando este nivel, independientemente de que sean chicos o chicas, me hace estar satisfecho y lo disfruto mucho. Esto es una vocación, es como ser profesor. Se disfruta por lo que haces, no por dónde lo haces.

¿Y cuál es su futuro inmediato al acabar la Liga? ¿Tiene planes? ¿Hay alguna categoría de la selección nacional de la que formará parte como otras veces? ¿Ya sabe si continuará en el Bembibre?

Todavía no sé nada. En cuanto a selecciones a ver si se puede competir o no, aún está todo en el aire sobre todo en las categorías inferiores. Sobre mi futuro sé la intención que tiene el club de seguir contando conmigo. Quedamos en hablar esta semana de hecho, pero mis planes más inmediatos son intentar disfrutar de estos tres partidos que nos quedan y trabajar hasta el final de la Liga. Iremos hablando. Sé que me quieren y estoy contento aquí aunque evidentemente habrá que saber también qué recursos se podrán tener el año que viene.