“Se hai opción de mellorar un pouco o nivel do equipo ímolo intentar”

Manuel Castiñeiras será o encargado de profundizar no mercado na procura dun xogador ofensivo. Farao con cabeza, sen saír do orzamento, e só se atopa algo que pague a pena. O director deportivo está satisfeito co equipo, no que anuncia un acordo con Samu e outro probable con Casas para a súa ampliación.

Chega o parón a só unha xornada de rematar a primeira volta, co Compos invicto nas últimas sete xornadas e fóra dos postos de perigo. Que lle está parecendo o equipo?

O balance destes primeiros oito partidos é moi positivo. O equipo está competindo a un nivel moi alto; eu non tiña dúbidas de que ía ser un equipo competitivo nesta categoría. Estamos deixando sensacións moi boas, incluso penso que poderiamos ter algún punto máis dos que temos pero quedo con que o equipo está sendo tremendamente competitivo e con iso podes acadar cousas boas.

A igualdade na competición é máxima, máis este ano, onde case todos os equipos parten coa aspiración de loitar polo ascenso e máis dun vai ter que xogar por non baixar.

A liga está moi igualada e ao final da tempada a diferenza entre xogar polo ascenso ou polo descenso pode estar nunha marxe moi pequena de puntos, e sendo unha competición tan curta incluso se podería decantar por golaveraxe. Todos sabiamos que este era un grupo potente pero todos dabamos por feito que había tres equipos, Racing de Ferrol, Pontevedra e Deportivo, que ían estar por enriba dos demais, pero xa vemos o que lles está a custar sacar diferenzas co resto de equipos. De feito, aí temos a Unionistas de primeiro e non é descartable que algún dos equipos que apostaban por ascender a Segunda poidan quedar fóra desa posibilidade do ascenso, e se cadra algún que partía co obxectivo de manter a categoría que se poida meter nese paquete para loitar por ascender.

Comentaba antes que ben poderían ter algún punto máis. Vendo as posibilidades de crecemento do equipo, vaise facer un esforzo no mercado de inverno?

Se podemos reforzar o equipo hai algunha posición na que nos gustaría ter máis variedade. É unha posibilidade que está aí, estou a falar co club e nos próximos días veremos as posibilidades que hai. Evidentemente, se temos opción de mellorar un pouquiño o nivel do grupo ímolo intentar. Ten que ser algo que pague a pena e que consideremos que vai elevar o nivel do grupo, se non, non faremos nada.

No verán falábase de completar o plantel cun segundo punta. A prioridade segue sendo a mesma?

Non ten por que ser necesariamente un segundo punta. O que estamos buscando é outro futbolista da parcela ofensiva que pode ser un xogador que se mova por toda a fronte de ataque. Un perfil de xogador que se adapte a varias posicións, como nos gusta tanto a nós como a Yago, que nos poida dar un saltiño de calidade e un recurso máis nesa parcela ofensiva.

Coas fichas sénior cubertas a única posibilidade sería un sub-23.

Si, se non hai ningunha baixa ou algún xogador solicita saír si tería que ser sub-23.

Contempla que poida producirse algunha baixa?

A día de hoxe non o contemplo porque ninguén me dixo nada. Evidentemente, agora que vén o parón hai xogadores que están xogando menos e que poden recibir algunha chamada dalgún equipo e pódese plantexar a posibilidade de saír en busca de minutos. No que queda de decembro e xaneiro, en canto abra o mercado, poden pasar moitas cousas. Xa vimos o ano pasado que a final de xaneiro Mon pediu saír e saíu. Mentres o mercado está aberto hai posibilidades tanto de saídas como de entradas e non se pode descartar nada.

Militando nunha categoría superior e coa participación na Copa do Rei, este ano hai maior marxe económica para acudir ao mercado?

Coa Copa é un ingreso importante para o club, pero tamén tivemos unha viaxe que custou os seus cartos. Penso que non vai variar moito o orzamento do club porque con esta eliminatoria xa contabamos. Non creo que vaia influír moito neste caso; si influiría no caso de pasar e xogar a segunda eliminatoria na casa, facendo algo de taquilla. Estas son as circunstancias, non tivemos moita sorte no sorteo e non vai influír moito no sentido económico.

En calquera caso, e por moito que o equipo estea a dous puntos dos postos de ascenso, é esencial non perder a cabeza.

Nós temos un orzamento ao que temos que adaptarnos e, dende logo, non imos hipotecar a viabilidade do club por volvernos tolos e reforzar o equipo sen que che asegure nada. Temos un proxecto de fai uns anos e ímonos seguir movendo nesa liña. Todos sabemos máis ou menos as cifras nas que se poden mover as fichaxes no Compostela e o xogador que veña tense que mover aí. Se entra dentro dese perfil, benvido sexa, e se non, tiraremos co que hai, porque demostraron que están perfectamente capacitados para competir contra calquera equipo.

Cando se apostou por Yago como técnico, no 2016, comezaba un proxecto que buscaba o crecemento do club a medio-longo prazo. En que punto está agora ese proxecto?

O primeiro paso cando ascenderamos era manter a categoría no primeiro ano, que era a Segunda B. Agora, con isto da reestruturación cambia un pouco. Manter a categoría xa non é tan positivo como podía ser o ano anterior. Ao crearse a Primeira RFEF cambia. Hai equipos moi potentes que fixeron unha aposta economicamente moi grande para meterse nesa nova categoría e dificulta moitísimo poder estar aí. A nós o que nos gustaría sería, primeiro, salvar a categoría, e se temos opcións de pelexar por meternos no cuarto, quinto ou sexto posto que nos dea a posibilidade de pelexar pola Primeira RFEF sería perfecto. Pero o noso obxectivo principal ten que ser salvar a categoría.

E a máis longo prazo?

O noso obxectivo é manter a categoría e cada ano ir dando un pasiño máis adiante. Se somos capaces de manter a categoría a min o que me gustaría é seguir facendo o que vimos facendo estes últimos anos, manter un bloque importante de xogadores e retocalo nas posicións que consideremos oportunas para dar un salto de calidade. Evidentemente, aí vai influír tamén o aspecto económico, se podemos seguir crecendo tamén nese aspecto haberá máis posibilidades. Se non podemos crecer nese aspecto intentaremos atinar neses futbolistas que poidan vir reforzar o equipo para que nos dean ese salto de calidade. Pero todo parte de seguir mantendo un bloque importante de xogadores, porque ao final son os que conducen o equipo a onde está. Creo que estamos xerando un sentimento de pertenza dos xogadores co club e iso está influíndo moitísimo á hora de que o club funcione. Os xogadores están tremendamente involucrados, tamén hai un grupo importante que xa levan uns anos e son os que tiran dos demais.

Hai algún que incluso pode medrar máis rápido có club e non sería raro velo o ano que vén na Segunda, por exemplo Bicho.

Aquí hai xogadores que están facendo unha tempada moi boa e están nunha idade moi boa para seguir crecendo no fútbol. Loxicamente, eu sei que se seguen mantendo este nivel na segunda volta van contar con ofertas importantes seguramente de Segunda B e non descarto tampouco categorías maiores. É algo que nos enorgullece, aínda que a nivel deportivo nos poida prexudicar porque para nós é un futbolista de moito nivel. Pero estamos aquí para ir crecendo, se os xogadores van crecendo co club, moito mellor, e se teñen a oportunidade de dar un salto importante a nivel persoal tamén nos alegrará de poder axudalos nese sentido.

Falando de vindeiros anos, o club tiña previsto ofrecerlle unha ampliación a Álvaro Casas e a Samu. Xa hai acordo?

No caso de Samu xa temos un acordo e non vai haber problema para que continúe. Con Álvaro falaremos tamén en breve e creo que non vai haber problema para que siga no club. Son dous dos xogadores que levan aquí máis tempo e están moi involucrados no Compostela e no club en sí. Samu está agora mesmo de segundo adestrador no equipo cadete de División de Honra. Seguramente non haberá problema con estes dous futbolistas, salvo que teñan ofertas moi importantes doutros clubs ou categorías, evidentemente, e poidan pensar en saír. Aí xa habería que falar, porque cando son xogadores con contrato hai que negociar. Pero véxoos moi involucrados no club, queren seguir crecendo co club e estou convencido de que estarán con nós.

Quen tamén estará para o ano é Joel. Como vai a súa recuperación?

Vai avanzando moi ben pero vai ser moi difícil que poida estar para axudar nesta tempada, e se está, será nos últimos encontros. A nosa idea é que se recupere ben, ten un ano máis de contrato e temos confianza nel. Non queremos apurar, non queremos que poida haber unha recaída ou un risco de recaída polo feito de que poida xogar tres ou catro partidos.

Quen ía saír rumbo a Noia era Alberto. Finalmente materializouse?

Alberto vai xogar no Noia pero xa deixa de pertencer ao Compostela, vai ser xogador do Noia se reanudan a competición agora en xaneiro.

Estamos a poñer o foco do mercado sobre os xogadores pero, e vostede? Chegou a ter algunha oferta nestes anos para unirse a algún outro equipo como director deportivo?

Desde que estou aquí ninguén me propuxo ningún tipo de oferta nin de proxecto. Pero é algo que tampouco contemplo porque eu estou onde quero estar, que é no Compostela, onde me formei e onde me criei. Eu vou estar aquí mentres o club queira. O día que o club decida non contar comigo non sei nin tan sequera se me seguirei adicando a isto, porque estouno a facer porque é o Compos, aquí xoguei moitos anos, é un club que quero moitísimo e non contemplo a posibilidade de traballar disto en ningún outro club que non sexa o Compostela.