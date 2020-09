Se plantea el club un comienzo de liga sin público

COVID En una carta enviada a sus abonados, el Monbus Obradoiro muestra su preocupación por la posible ausencia de público en las gradas para sus partidos

“En primeiro lugar, queremos agradecer o teu apoio. Abonarse a un club deportivo nestes tempos que estamos a vivir demostra con feitos o profundo sentimento cara a el e pon os cimentos para a súa continuidade no tempo,” señala el club.

“Mentres o Goberno de España -o encargado de regular as competicións deportivas profesionais (entre as que se atopa a Liga Endesa, na que compite o noso primeiro equipo), a través do Ministerio de Cultura e Deportes-non se pronuncie en sentido contrario, a tempada oficial do Monbus Obradoiro comezará este sábado, ás 19:00 horas, a porta pechada”, prosigue. “En aras a evitar aglomeracións, posponse a entrega do carné físico, aínda que todos os abonados que o desexen poden descargarse xa no seu teléfono móbil o carné dixital coa súa conta de abonado”.

“Este carné dixital ten plena validez, tanto para acceder ao pavillón cando estea permitida a entrada, como desde xa para gozar das vantaxes coas empresas patrocinadoras coas que o club ten subscritos convenios”.

“Esperamos que o noso equipo poida gozar pronto do inestimable apoio dos seus afeccionados, aspecto que sen dúbida resultou fundamental para poder chegar ata aquí, nos albores do 50 Aniversario do club. En función dos partidos que os nosos abonados non poidan gozar, arbitraranse diferentes compensacións, chegándose á devolución do importe do abono en caso de non poder acceder ao pavillón toda a tempada”. ecg