Segundo derbi para el Racing, en el duelo al mediodía ante el Celta B

SEGUNDA B No pudo empezar con triunfo el Racing de Ferrol, cayó en campo de A Malata en el estreno de la competición ante el Pontevedra (2-3). Pero la derrota no altera los ánimos ni la confianza del equipo ferrolano, o al menos no es así en el caso de su entrenador, Emilio Larraz, que rechaza que una segunda derrota consecutiva hoy, y más dada la importancia y la brevedad de la primera fase de la competición, pudiera pasar factura. “En primer lugar, pienso que vamos a ganar”. Hoy al mediodía afronta la visita al Celta B, un filial sinónimo de calidad y de velocidad en el segundo derbi gallego consecutivo. en el grupo 1A.

En la jornada, el Pontevedra tratará de ratificar en Pasarón su triunfo en A Malata; recibe (17.00) al Unionistas. A Salamanca viaja el Coruxo para medirse al cuadro local (17.00). También, Zamora-Guijuelo. ECG