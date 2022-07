Seis medallas mundiais para o atletismo máster galego

CAMPIONATO. Novamente a calidade do atletismo máster galego púxose de manifesto durante a disputa do Campionato do Mundo desenvolto recentemente na localidade finesa de Tampere, a cal acudiron un total de nove atletas da Comunidade. O balance das súas actuacións non pode ser máis satisfactorio e positivo, xa que se lograron un total de cinco campionatos mundiais, unha medalla de bronce, un récord de España e un total de oito postos de finalistas.

Juan Manuel Morales convertíase nun dos protagonistas desta edición logo de lograr nada menos que tres medallas de ouro nas modalidades de marcha individual e por equipos que suma ao seu impresionante palmarés (dez medallas internacionais das cales catro son títulos mundiais) que o convirten nun dos máis laureados do atletismo galego. Con estos resultados, sitúase como líder indiscutible da marcha mundial da súa categoría.

Ademais, a plusmarquista mundial Esther Pedrosa sumou dous ouros en Támpere, nos 1.500 m e o nos 5.000 m con récord de España incluido nesta última distancia. Mentres, Domingo Álvarez foi outro dos que subiron ao podio neste Mundial. O plusmarquista mundial dos 4x800 m. e recórdman nacional nos 800 m. da súa categoría, sumaba un bronce sobre os 1.500 m. logo de rematar a distancia cun rexistro de 5:00.81. ECG