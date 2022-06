Seis medallas no Campionato de Europa para os padexeiros galegos

Santiago. Un total de nove padexeiros galegos que adestran ou adestraron no Centro Galego de Tecnificación Deportiva e no Complexo de Regatas David Cal de Verducido, da man da Xunta de Galicia e da Federación Galega de Piragüismo, veñen de acadar seis medallas no Campionato de Europa Júnior e sub 23 de Velocidade celebrado esta fin de semana en Belgrado (Serbia).

Neste sentido, Alba Rodríguez (C2 2OO xuvenil), Pablo Graña (C1 200 sub23) e Mauro Domínguez e Iago García (K4 500 xuvenil) fixéronse coa medalla de ouro; Noel Domínguez e Diego Domínguez (C2 500 sub23) acadaron a de prata; mentres que Pablo Crespo e Jaime Duro (C2 1000 sub23) e mais Valeria Oliveira (C1 500 xuvenil) apañaron a de bronce. Mauro Domínguez e Iago García estiveron becados dous anos no CGTD mentres que o resto dos padexeiros galegos que acadaron medalla atópanse actualmente adestrando no centro de tecnificación de Pontevedra.

Cómpre salientar tamén os dez postos de finalistas acadados por Claudia Couto, David Barreiro, Xoel García, Lara Feijoo, Iván Fernández, Irene Lata, Antón Cao, Nicolás Gayol, Mauro Pardavila e David Bautista. Este éxito de triunfos para a delegación galega nace dunha excelente clasificación que conseguiron un total de 23 deportistas galegos e galegas que competiron esta fin de semana en Belgrado.

Ademais tamén cómpre salientar outro éxito de clasificación para o vindeiro Europeo de Maratón no que competirán outros 16 padexeiros galegos e galegas. REDACCIÓN