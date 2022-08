Señé espera un Lugo más atrevido para hurgar en la herida del Leganés

Lugo. El centrocampista del Lugo Josep Señé abogó ayer por ser un equipo “más atrevido” y que sea capaz de “dar un paso adelante” respecto a los dos primeros partidos de la temporada para hurgar en la herida del Leganés, candidato al ascenso a LaLiga Santander, que ha iniciado el curso con dos derrotas.

Señé afirmó, en rueda de prensa, que la situación actual del Lugo y del Leganés, que no han estrenado su casillero de triunfos, en el inicio del campeonato entra dentro de lo normal porque los equipos se están acoplando y algunos fichajes ni siquiera han sido inscritos.

“Hay muchos en una situación parecida a la nuestra, que se están adaptando a modelos de juego, a la categoría, porque tienen jugadores nuevos y otros sin inscribir. Ellos (el Leganés) también han pasado por problemas de este tipo, vienen de perder dos partidos seguidos y nosotros queremos ser más atrevidos y buscar la victoria”, declaró.

El futbolista rojiblanco advirtió de la necesidad de “dar un paso adelante” respecto al juego que desplegaron ante el Albacete (1-2) en la primera jornada y el Tenerife (1-1), especialmente en el primer tiempo, en la segunda.

“El primer partido en casa no fue bueno, estuvimos mucho tiempo defendiendo en nuestro campo y no se vio un equipo atrevido, no se nos vio como nosotros queríamos”, señaló el futbolista.

Señé también rescató la mejoría experimentada por su equipo en el último tramo del partido del Heliodoro Rodríguez López, donde se vieron beneficiados por la expulsión de un rival.

“En Tenerife, en la primera mitad, nos pasó un poco más de lo mismo que ante el Albacete, pero en la segunda hubo mejora y el equipo fue adelante, adelantó líneas, se atrevió un poco más y es la línea a seguir a partir de ahora”, sostuvo en sus declaraciones.

Al mismo tiempo, los lucenses tratarán de no conceder tantas ocasiones, ya que en Tenerife les salvó su portero, Óscar Whalley, que realizó siete intervenciones.

“Nos preocupa porque, cuanto más nos tire el rival, más opciones tiene de marcar. La solución es entrenar en el día a día, no más fuerte, sino entender dónde nos crean ocasiones y solucionar esos desajustes”, señaló, según informa Efe.

Esta temporada, el catalán ha sido nombrado cuarto capitán del equipo, algo de lo que se siente “orgulloso” y que, precisó, también “exige responsabilidad”. N. ABALDE