Sergio Gómez, el guía de la sub-21 hacia el Europeo

La selección española sub-21 certificó este martes su clasificación para el Europeo de la categoría, que se disputará en Georgia y Rumanía en verano de 2023, con una victoria sufrida en Eslovaquia (2-3) que se concretó con un tanto en el minuto 66 de un Sergio Gómez que también participó en el inicio de la jugada que supuso el gol de la tranquilidad de Robert Navarro, en el 81.

España saltó al terreno de juego como si de una continuación de la goleada frente a Lituania (8-0) se tratase y a los cuatro minutos Bryan Gil, volviendo a demostrar que es diferencial para la categoría sub-21 -ya debutó en la absoluta con Luis Enrique-, tiró una pared con Juan Miranda en banda izquierda, condujo y remató fuerte cruzado para superar al guardameta local.

Los de Luis de la Fuente no bajaron el pistón, a pesar de tener ya un gol de renta al valerles el empate, y pudo doblar su ventaja, pero los numerosos centros laterales de Sergio Gómez, quien en el Anderlecht actúa de lateral izquierdo y con España sub-21 de extremo por la derecha, no surtieron efecto; aunque su insistencia acabó teniendo premio.

No la tuvo un disparo lejano de Rodri Sánchez, que llegaba tras notar un doblete frente a Lituania, y que se estrelló justo en la cruceta de la portería defendida por Lubomir Belko. Hasta el minuto 36 llegó el dominio de España. Eslovaquia rascó un penalti, dudoso ya que Jon Pacheco llega a tocar el balón en una jugada dividida dentro del área, y no lo desaprovechó. Jan Bernat tuvo que lanzarlo en dos ocasiones; y marcó ambas repitiendo el lado derecho como opción, lugar al que se tiró Joan García en segunda instancia pero no pudo llegar para detenerlo. Desde entonces, España se desconectó. Muestra de ello fueron las dos amarillas que vieron en un minuto. La primera para un Bryan Gil en su primera entrada y después de haber recibido tres infracciones con dureza por parte de los eslovacos. Protestó con ironía y estuvo ausente los últimos cinco minutos de la primera mitad, tras la que se fue protestando al descanso.

Tras el mismo, Luis de la Fuente intervino en el equipo, como le caracteriza. Entraron Manu Sánchez por un Juan Miranda al que el tobillo derecho, en el que arrastra una “lesión fea”, como reconoció en una entrevista con EFE, le aguantó 45 minutos, y Turrientes por un Nico González desacertado. El técnico riojano, por la sanción de Unai Vencedor, cambió el doble pivote habitual al completo y corrigió al descanso. Sin embargo, estas modificaciones no le dieron a España el brío de los primeros minutos, y además vio como Alejandro Francés tuvo que dejar el terreno de juego por lesión, llevándose la mano a la rodilla derecha, en el minuto 51.



UN JUGADOR ESPECIAL El partido continuaba donde lo quería Eslovaquia. Trabado, sin ritmo... pero se acabó imponiendo la mayor calidad individual de los españoles, especialmente de un futbolista que está llamando a la puerta de los grandes como es Sergio Gómez. El del Anderlecht adelantó de nuevo a España con un buen disparo de falta desde la frontal, duro con la pierna izquierda para sorprender a un Belko que no reaccionó a tiempo para intentar llegar. Con este tanto, Sergio Gómez suma seis goles y cinco asistencias en los siete partidos que ha jugado con esta generación que lidera.

Y más allá de los puros datos, su incidencia en el juego es absoluta. Lo demostró también en el gol que certificó la clasificación para el Europeo en el minuto 81. Centro desde la banda izquierda, dejada de clase de espuela de Abel Ruiz y Robert Navarro, que debutó 11 minutos antes con la sub-21, definió fuerte de primeras para sellar el billete de los suyos a Georgia y Rumanía.

Los eslovacos lo intentaron hasta el final, a pesar de necesitar tres goles para darle la vuelta al encuentro y seguir peleando por la primera plaza del Grupo C.

2 – Eslovaquia: Belko; Ilko (Galcik, m.62), Nemcik, Obert, Vojtko, Sula; Bernat (Kadak, m.74), Svidersky (Nebyla, m.81), Lichy; Kapralik (Slebodnik, m.82) y Trusa (Bobcek, m.62).

3 - España: Joan García; Víctor Gómez, Pacheco, Francés (Chust, m.51), Miranda (Manu Sánchez, m.46); Antonio Blanco, Nico (Turrientes, m.46); Sergio Gómez, Rodri Sánchez (Robert Navarro, m.70), Bryan Gil (Rodrigo Riquelme, m.82); y Abel Ruiz.

Goles: 0-1, m.4: Bryan Gil. 1-1, m.36: Jan Bernat, de penalti. 1-2, m.66: Sergio Gómez. 1-3, m.81: Robert Navarro. 2-3, m.90+1: Nebyla.