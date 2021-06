Sergio Ramos y un adiós inesperado: “Acepté la oferta y había caducado”

Sergio Ramos se despidió este jueves entre lágrimas del Real Madrid, en un emotivo acto de homenaje donde tras las palabras de cariño del presidente Florentino Pérez y escoltado por los 22 títulos que ha conquistado en 16 temporadas, admitió que “uno nunca está preparado para decir adiós” al club blanco y que es un “hasta luego”. Después, en rueda de prensa, dio su versión sobre la negociación para renovar.

“El club me hace una oferta de un año con bajada de salario, quiero recalcar y dejar bien claro que el dinero nunca fue un problema, el presidente de mi boca ya sabía los últimos meses que lo mío no fue económico. Era un tema de años, me ofrecían uno y yo quería dos por tranquilidad. Era lo único que he pedido”, manifestó el andaluz.

“Llegados a este punto, en esta situación, en las últimas conversaciones acepto la oferta con la bajada de salario y se me dice que ya no hay oferta, dentro de un plazo hasta el 30 de junio que sigo siendo jugador del Real Madrid. Se me comunica que aún habiendo dado el ok a la última oferta que había sobre la mesa, tenía una fecha de caducidad y yo no me había enterado”, añadió.

“No sé por qué caducó la oferta, no te puedo contestar yo porque lo desconozco. Entiendo que hay un trato amigable y negociable, quizá lo malinterpreté, pero nadie me comunicó que tenía fecha de caducidad”, explicó. “Se me comunica a través de mi agente hace una semana y nos quedamos sorprendidos. Entendíamos que estábamos dentro de una negociación”, matizó.

Un Sergio Ramos que aseguró no arrepentirse de nada de lo hecho durante las negociaciones y que no dirá una mala palabra del presidente, Florentino Pérez.

El mandatario madridista despidió al capitán: “No es un día fácil, porque has sido alguien realmente especial para mí y porque tú y yo hemos sufrido, disfrutado y vivido juntos la reciente y exitosa historia de nuestro Real Madrid. Te deseo que seas feliz con los tuyos allá donde estés. Esta será siempre tu casa, serás uno de los grandes embajadores del Real Madrid”, dijo en el acto.

A continuación, Pérez entregó a Sergio Ramos la insignia de oro y brillantes del club blanco y el defensa sevillano se fotografió, junto a su familia y al presidente, rodeado de los 22 trofeos conquistados.