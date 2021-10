“Si el domingo debo volver al banquillo, tan tranquilo”

Pablo Durán (Tomiño, 25/05/2001) tiene motivos para estar feliz. A sus 20 años, festejó el sábado su primera titularidad con el Compostela, con el que confiesa estar viviendo “una experiencia increíble”, con dos goles que valieron el triunfo ante la UD Llanera. Modestia y ambición pueden ir de la mano; y cenas.

En su presentación, el encargado de la Bodeguilla de San Lázaro, su patrocinador, dijo que por cada gol que marcara, lo invitaba a una cena acompañado... ya le debe tres.

(Risas) Ojalá que sean muchas más. La verdad es que no fui después de marcar contra el Pontevedra, estuve con la familia. Pero he de ir, algún día de estos he de ir a reclamar lo que me deben. La palabra vale, y tengo pruebas (más risas).

Pero qué felicidad ¿no? Había jugado en todos los partidos, pero hasta el partido ante el Llanera no fue titular... vaya debut.

Sí. Desde que tuve la oportunidad de fichar aquí creo que llevo trabajando, dando el máximo, todos los entrenos, e intentando aportar al equipo con lo que puedo, ya sea con un gol, una asistencia o en defensa. Hay que estar preparados para lo que el entrenador considere. En Llanera consideró que debía ser titular, se dieron las cosas... y a seguir así.

O sea, si el domingo le dicen que tiene que volver usted al banquillo...

Pues tan tranquilo, y esperando, si tengo algunos minutos, para poder aportar con lo que puedo, animando desde ahí y la semana siguiente a trabajar más, a ver si el próximo puedo ser titular.

Pero después de debutar como titular y meter dos goles, quizá un jugador piense que en el siguiente tiene más opciones...

Bueno, cada partido es un mundo y te pide una cosa distinta. El del Llanera era muy físico, muy de choque, de juego directo, y hay otros que son más de tener el balón. No hay nada asegurado.

Admitió Rodri, su entrenador, que pensó que sus cualidades iban bien para Llanera. Acertó, dos goles de Pablo Durán. ¿Cómo fueron?

El primero fue un saque de banda, pienso que va a caer el balón sobre el punto central, hay un hueco para recoger el balón, hago un amago al lateral y consigo rematar; entra, y una alegría enorme. El segundo, saca Pato, la prolonga Parapar, controlo con el pecho, peleo con dos defensas y logro darle con la puntita al final para sea gol. Otro día a lo mejor no entra, el otro día entraron y pude aportar con dos goles para los tres puntos para el equipo.

Cuando se marca y gana el equipo, que además lo necesitaba...

Genial, genial, qué más pedir. Fue la jornada más que perfecta: dos goles, tres puntos, fuera de casa, en un campo difícil... perfecto.

Después de cuatro empates, al Compos le hacía mucha falta ganar.

Fueron empates un poco con mal sabor de boca, porque en la mayoría de los partidos creo que se merecía más: siempre poniéndonos por delante temprano, yendo con ventaja hasta la segunda parte, y al final terminaban empatándonos. Seguíamos sin perder, pero la verdad es que un punto esos días sabía a poco. Con cuatro o cinco seguidos entras en una monotonía un poco mala, y ganar claro que vino muy bien.

Aunque hay que seguir, y esto es una sucesión de trampas. El domingo ya hay otra importante que se llama Gimnástica Segoviana. En esta liga no hay partido fácil...

No, para nada. Esta semana ganamos, pero ya es pasado. Hay que seguir en el presente, este lunes ya entreno y el domingo hay que sacar los tres puntos en casa. Será duro, como todos, al final son detalles y no hay ningún partido que ganes sobrado. Hay que estar preparados, concentrados. Ellos van arriba, o sea que va a ser un choque importante.

Pues que siga. Y también su adaptación a Santiago y al Compostela.

Estoy superfeliz, desde el primer día. Poder vivir estas experiencias, que dentro del vestuario haya tan buen grupo, también con el cuerpo técnico... me parece muy bonito, una experiencia increíble. Afortunado.

Me da que no es usted mucho de firmar cuántos goles va a meter ni un objetivo para el equipo, sino más bien de ir partido a partido...

Exactamente. No se sabe lo que va a pasar en el próximo partido, ni siquiera lo que va a pasar mañana. Así que entreno a entreno, día a día y partido a partido.