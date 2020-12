“Si no saco medalla es una decepción para mí’’

Este sábado, 5 de Diciembre, se celebrará en Madrid el Campeonato de España de Judo Absoluto, que tendrá lugar en el Hotel Marriot Madrid Auditórium, el cual será lugar tanto de competición como de descanso para los aspirantes al título. La forma de desarrollo del campeonato es uno de los cambios principales respecto a los últimos años, y es que debido al escenario que nos encontramos por el COVID-19, la competición se realizará en cuatro bloques con un máximo de cuatro categorías de pesos de manera simultánea, cuando, hasta el momento, se desarrollaban el máximo número de combates posibles, dependiendo únicamente del espacio disponible.

Para Alejandro Bastero Comesaña, competidor de judo vigués en -100Kg, entrenado por Marcial Romero, ganador del trofeo José Luís de Frutos al mejor profesor, el cambio más notorio es la convivencia: ‘‘El día antes de la competición estábamos todos juntos, íbamos a cenar, charlábamos... Ahora, el día anterior tienes que estar metido en tu habitación’’. Aun así, el joven vigués se ve confiado para este campeonato, ya que, como afirma, ha podido seguir entrenando con relativa normalidad: ‘‘Desde el Centro de Tecnificación de Pontevedra, en la época de cuarentena, se nos proporcionó material para poder realizar entrenos por videollamada’’.

Alejandro Bastero responde lo siguiente en referencia a los entrenos en el contexto actual: ‘‘Durante la cuarentena he podido mantener mi nivel físico gracias a los entrenamientos por videollamada, sin embargo, no he podido trabajar tanto a nivel técnico, a parte al no haber competiciones, se acaba perdiendo un poco el ritmo competitivo. Aún así, la ventaja que tengo al estar becado en el Centro de Tecnificación como deportista de alto nivel, es que tras la cuarentena hemos podido realizar los entrenamientos prácticamente igual a como lo veníamos haciendo, ya que realizamos pruebas de COVID-19 cada dos semanas, con la diferencia de trabajar únicamente con el mismo grupo. Afortunadamente hay un ambiente muy bueno y es muchísimo más fácil trabajar de esta forma’’.

El judoka se siente confiado: ‘‘Me siento bien con mi nivel actual, el año pasado no pude dar el cien por cien por circunstancias personales, este año me siento mucho más feliz y preparado aunque estemos en un contexto completamente nuevo para todos. Vengo de conseguir medalla en los 3 últimos campeonatos de España en los que he participado, si no saco medalla es una decepción para mí’’.