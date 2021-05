Sigue la guerra con el Concello: “No nos quieren dejar crecer”

El presidente y máximo accionista del Celta de Vigo, Carlos Mouriño, acusó este viernes al alcalde de la ciudad, Abel Caballero, de impedir “el crecimiento” del club, y adelantó que su entidad ha presentado una demanda para “anular” el convenio de cesión del estadio municipal de Balaídos.

“Esta judicialización terminará en los juzgados penales. No queremos aceptar los egos de nadie. El Celta está por encima de su propiedad, de su presidente y del alcalde de la ciudad”, indicó Mouriño en su comparecencia ante los periodistas.

Mouriño lamentó los “continuos ataques” del regidor socialista, y denunció que la reforma integral del estadio tendrá “un sobrecoste” de 30 millones de euros. “Se están ocultando cosas, no se nos está diciendo la verdad”, dijo el dirigente celeste, que puntualizó que el sobrecoste de la reforma de la grada de Marcador asciende a siete millones de euros.

Asimismo, mostró su deseo de que este enfrentamiento no se prolongue en el tiempo aunque cree que no será así porque “nos quiere poner en contra de todos mintiendo una y otra vez”. “Se sigue parcheando Balaídos, y con los parches no vamos a ningún sitio”, reiteró el presidente del Celta después de proyectar un vídeo con las inundaciones recientes en el estadio de Balaídos e imágenes de los aficionados en las gradas con paraguas porque “aunque el alcalde diga que no, los socios se siguen mojando cuando llueve”.

“No sabemos cuánto tiempo tardaremos en ver el estadio finalizado. No nos quieren dejar crecer”, aseveró Mouriño, que presumió de tener “la mejor” sede de un club deportivo de toda la España junto a la del Athletic Club.

secuelas de la covid. El consejo de administración del Celta estima que el club finalizará la presente temporada con unas pérdidas de “entre 15 y 20 millones de euros” por el incremento de gastos y la caída de ingresos como consecuencia de la pandemia. Así lo afirmó el presidente del club, Carlos Mouriño, que especificó que los ingresos cayeron “en casi” ocho millones y los gastos en doce.

Mouriño presumió de no tener deuda “con nadie” y de estar en una situación económica “muchísimo mejor” que la mayoría de los clubes de LaLiga, por lo que prometió que realizarán “un esfuerzo” para reforzar la plantilla.

“Queremos construir un equipo para estar diez años más en Primera. No queremos volver a pasar los vaivenes del pasado”, indicó el presidente Carlos Mouriño, que calificó de “extraordinaria” la cifra actual de abonados pese a un descenso de casi 6.000 respecto a los del curso pasado.