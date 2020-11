Sin Birutis

El Obra comenzó mal ante el Baskonia por no tener acierto en los tiros de tres que fueron su opción en ataque al no tener la referencia de Birutis en su juego interior. Cuando Cohen se entonó, jugando muy bien sin balón y recibiendo dos asistencias de Robertson y Pozas, el equipo comenzó a encontrar el camino del aro y a realizar el baloncesto al que nos tiene habituados. De un 8-0 y tras cuatro minutos y pico sin anotar, vino un parcial de 0-8 y llegó el empate. Después, durante todo lo que restaba de la primera parte, el Obra carburó en ataque, cumplió en defensa e igualó la pelea por el rebote. Tras una renta de 7 puntos, la más amplia, se fue al descanso con un 34-36 más que meritorio por la ausencia de su mejor jugador hasta ahora que además es el referente interior.

Cohen realizó un gran partido, Enoch y Suárez cumplieron y a Czerapowicz le costó readaptarse a jugar de 4, puesto que aunque no le es desconocido en su carrera, en su etapa en el Obra muy pocas veces le ha tocado desempeñar. La rotación interior, sin los 26 minutos de media de Birutis, hizo que el habitual tiempo en pista de Cohen y Suárez tuviese que crecer bastante. Ivanovic sometió a Robertson a una paliza, que fue una de las claves porque para recibir tenía que hacer un medio maratón para despegarse un instante de Kurucs o de Dragic. Ambos factores pueden haber influido al final en el incremento de la fatiga y cuando esta aparece siempre pasa factura en pequeños detalles, en la fluidez de ideas, en la coordinación del juego y en los porcentajes de los tiros, aunque donde creo que más se notó fue en el rebote, que en la primera parte el Obra casi igualó, uno de diferencia a favor del Baskonia, y en la segunda no fue capaz de mantenerlo y hubo un + 8 favorable para los de Vildoza. Lo nombro porque fue el jugador que se echó a sus espaldas la generación del juego de su equipo y la anotación, creando peligro desde fuera, desde dentro con sus penetraciones y rompiendo la defensa del Obra que no pudo sujetarlo en la individual ni en la colectiva.

Fue un partido muy meritorio ya que Birutis es mucho Birutis y el equipo fue capaz de competir hasta el final y estando en el partido en todo el encuentro, aunque al igual que ocurrió contra el Valencia, Madrid y Unicaja, en el sprint final no se pudo o supo hacer mejor. Me gustaron mucho por su inconformismo y evidente afán de superación las declaraciones de Cohen, el mejor del Obra, afirmando que “tenemos que dar un paso más para conseguir alguna de estas victorias. Estamos cerca, cerca, cerca...”. Si un veterano de su nivel, curtido durante años en un grande de Europa, opina eso, sólo me queda estar de acuerdo con él. Ese paso podrá darse cuando Daum y Kartal se recuperen, porque el Obra al completo conforma una gran plantilla y ya es un gran equipo.

El filial perdió por un punto en León en la última centésima después de una gran remontada en la segunda parte a pesar de no contar con su máximo anotador, Martín Fernández, que estuvo en Vitoria con el primer equipo.