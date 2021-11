Sin cambios en la enfermería: Suárez baja y mimos para Beliauskas y Hobbs

Sigue torciendo el gesto Moncho Fernández cuando se le pregunta por la enfermería. No hay manera de regresar a aquel tiempo feliz en la que su respuesta sobre el estado físico del plantel era “todos están bien”. Ahora, ni Álex Suárez consigue reincorporarse al grupo tras sufrir un esguince de grado 2 en el duelo ante el Betis del pasado 23 de octubre, ni Braydon Hobbs ni Laurynas Beliauskas acaban de resolver sus problemas en el tobillo y el cuádriceps, pese a haber disfrutado ambos de minutos ante el Barça. “Ahí vamos, poco a poco”, es la contestación a la que se agarra el entrenador del Monbus Obradoiro de cara a la cita del próximo domingo (12.30 horas) en Bilbao.

“Lo de Braydon y de Beliauskas son lesiones que tienen que ver mucho con el día a día. No están al 100% ninguno de los dos y esperamos que en el menor espacio de tiempo se puedan recuperar, pero lo cierto es que todavía no están bien”, asume el santiagués antes de matizar que el alero lituano se resintió al recibir “un nuevo golpe en la zona dañada” y el base “hay días en que está mejor y otros peor”. “Lógicamente cada día con el cuerpo médico y el fisioterapeuta vamos hablando y es un poco la pescadilla que se muerde la cola: si te detienes, si paras, el estado de forma no es el necesario para competir y al mismo tiempo las cargas que le metes a ese tobillo tienen que ser aquellas que no superen el límite del dolor o que lo lleven a inhabilitarlo para competir. Es un juego de equilibrios”, analiza el proceso de recuperación de su base el entrenador del Obra. “Pero quedan sesiones y días y soy optimista y espero que los dos puedan estar”, apostillaba ayer durante la rueda de prensa previa al duelo que se celebró en la sede de DomusVi San Lázaro.

El caso de Suárez también va más lento de lo esperado y Moncho Fernández tiene la explicación: “Al final los jugadores profesionales tienen los tobillos bastante castigados y a lo mejor lesiones antiguas hacen que la recuperación de la lesión actual sea más lenta. Los plazos dicen que igual puede empezar a hacer algo la semana que viene, poco a poco con trabajo en pista porque al final ha estado fuera casi un mes. Requiere un trabajo de readaptación al esfuerzo y de readaptarse al equipo. La lesión va mejor, pero va lenta”.

Una ¿final? Y con este panorama, teniendo que lidiar con un día a día incómodo a la hora de trabajar y de planificar, el Monbus Obradoiro afronta un partido importante, que podría en el futuro alcanzar el matiz de clave. “No hay presión. No digo que el partido no sea importante, lo es como todos los partidos de la Liga Endesa, pero la experiencia me dice que cuando estás en la jornada 10 hablar de finales es un absurdo. Nunca lo he hecho ni lo voy a hacer ahora. Vamos a afrontarlo con la misma intensidad, ganas que lo hemos hecho con el resto de los partidos”, enfatiza Moncho antes de añadir: “No soy partidario de poner ese tipo de carteles porque no son ciertos y cuando pase la jornada 10 quedarán 24 más. Lo que hay es que afrontarlo con la máxima seriedad, ganas, sea la jornada 10, la 15 o la 22”.

Sobre la imagen que proyecta este nuevo Obra también se le preguntó al técnico. La imagen del grupo en el duelo ante el Fuenlabrada puso el listón muy alto a lo que se podría quizás esperar de este proyecto, y la ilusión despertada entonces entre el obradoirismo parece haberse diluido. “Si exceptuamos el partido con Murcia, que fuimos barridos de principio a fin, hemos competido y peleado en todos. Nos ha tocado vivir últimamente una serie de circunstancias fundamentalmente en forma de bajas y lesiones que condicionan absolutamente todo el trabajo”, valora ante de aseverar: “Hay muchas cosas que estamos haciendo bien y si exceptuamos ese partido estoy muy contento con el equipo”.