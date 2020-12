Sin presión pero con personalidad

No quiere Chiqui Barros añadir dosis extra de nervios, de apremio o intimidar en exceso a sus jugadoras. Esta noche (20.30 horas) recibe en la cancha del IES Rosalía al Maristas Coruña en un encuentro que debió disputarse en la primera jornada pero se aplazó ante la falta de medidas de protección anticovid prometidas por la FEB, y que enfrenta a dos recién ascendidos que están demostrando que tienen armas y argumentos para asentarse en esta competitiva Liga Femenina 2. “Es un partido más, no voy a ocultar que es importante porque es ante un rival directo, pero al final lo que habrá que conseguir son siete u ocho victorias. Ya llevamos dos y salimos todos los partidos a ganar”, subraya el entrenador del Ulla Oil.

Entiende el ferrolano que “es una oportunidad, porque si ganamos damos un paso muy importante, pero cada uno lo será y más en una segunda vuelta donde jugaremos más partidos en nuestra casa contra muchos rivales que estarán peleando con nosotros”. “No quiero cargarnos de ninguna presión adicional e innecesaria que nos haga jugar con miedo. Es un partido que hay que jugar con mucha personalidad y con mucha alegría. Somos dos equipos que nos conocemos muy bien y hay ese componente de duelo de rivalidad que nunca se sabe por dónde puede salir”, analiza.

Debido a que no se había tramitado su ficha aún en el momento en que iba a disputar el duelo el 3 de octubre, el conjunto colegial no podrá contar hoy con la pívot Leticia Soares, una circunstancia que se repite en el bando rival con Laura Hughes aunque Chiqui Barros asume que no son comparables ambas ausencias.

“Es una baja muy importante pero ya lo sabíamos. Hay que asumirlo, hablar de quienes sí estarán porque tenemos recursos para jugar aunque sin ella habrá cosas que no podemos hacer. Sabemos cómo debemos jugar, a ver si somos capaces de trasladarlo a la pista”, afirma el técnico del Rosalía que describe al Maristas como a un equipo “que juega bien, con jugadoras que llevan mucho tiempo jugando juntas, muy bueno en movimiento, con jugadoras con talento, equilibrado, con 5 grandes, con buen tiro exterior, dos buenas bases... es un muy buen equipo y nos respetamos muchísimo”.